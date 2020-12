Le message de Noël du Real Madrid

Florentino Pérez a été rejoint par Zidane, Pablo Laso et des capitaines d'équipe, dont Sergio Ramos, pour souhaiter un joyeux Noël aux supporters.

La vidéo annuelle de Noël du a été diffusée avec un ton plus sérieux que les années précédentes. Cette fois, il n'y avait aucune mention de succès sportifs, l'accent était mis sur une année marquée par la pandémie de coronavirus et, espérons-le, des temps plus heureux en 2021.

Florentino Pérez, aux côtés des entraîneurs des équipes de football et de basket-ball, Zinedine Zidane et Pablo Laso, ainsi que les capitaines d'équipe - Sergio Ramos, Marcelo, Felipe Reyes et Sergio Llull ont souhaité aux madridistas un joyeux Noël dans la vidéo festive traditionnelle tout en maintenant le protocole de distanciation sociale.

Les messages étaient sérieux mais positifs. "Du Real Madrid, en cette période spéciale et moment difficile, nous aimerions vous envoyer à tous un message de bonne volonté, de solidarité et d'espoir", a commencé Florentino Pérez.

«Nous espérons pouvoir revenir à la normalité dans la nouvelle année 2021 et partager avec vous de nombreux succès».

Zidane a ajouté: «Nous savons que ce sont des temps difficiles et nous devons être plus unis que jamais». Laso a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont fait des efforts et des sacrifices pendant la pandémie: «Merci à tous ceux qui nous ont aidés à gagner cette bataille difficile».

Marcelo et Sergio Ramos, en tant que capitaines de l'équipe première, affichent leur plus beau sourire pour envoyer un message positif.

Ramos a déclaré: «Nous pouvons tous surmonter cela, nous battre ensemble comme nous l'avons toujours fait». Marcelo, en tant que deuxième capitaine de l'équipe de football, a ajouté: «Espérons que la paix et la santé soient toujours avec nous».

Le capitaine de l'équipe de basket Felipe Reyes a envoyé un message d'encouragement: «Je voudrais envoyer un message de soutien à toutes les familles et à ceux qui en ont le plus besoin en ces moments». Alors que Llull a conclu: «Nous n'abandonnerons jamais et rien ne peut nous enlever notre espoir».