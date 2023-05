Le message d'Emmanuel Macron pour les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions

Le président de la république a adressé un message aux Marseillais lors des célébrations des trente de la victoire en Ligue des champions.

La ville de Marseille a célébré ses héros ce vendredi 26 mai, trente ans jour pour jour après la finale remportée contre Milan, en 1993.

Eric Di Meco avait organisé une soirée rassemblant les joueurs ayant participé à cette épopée, lesquels avaient auparavant été reçus à la mairie de la ville.

"Ce soir-là, vous m'avez fait vibrer"

Absent des festivités, le président de la république Emmanuel Macron, grand supporter de l'OM, a tenu à adresser un message vidéo aux convives : "Je voulais vous dire que je pensais très fort à vous. D'abord, parce que ce soir-là, il y a 30 ans, vous m'avez fait rêver et vibrer comme des millions d'autres Français, pas seulement des Marseillais", a-t-il affirmé.

"Ensuite, comme vous le savez, je n'ai jamais cessé d'être fidèle à l'OM et vous en êtes la génération mythique, celle qui a permis d'avoir cette étoile européenne et d'être à jamais les premiers! Toujours et encore!"

Dans la ville, la finale a été rediffusée sur écran géant, avant un embrasement magnifique. Plus de 8000 fumigènes ont été allumés sur une vingtaine de kilomètres le long du littoral marseillais, dans une ambiance folle.