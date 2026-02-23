Le meilleur onze de tous les temps de Pep Guardiola : est-ce la dream team ultime d'un entraîneur ?

Au milieu d'une frénésie de défilement sur les réseaux sociaux consacrés au football, un court clip fait hurler, rire et taper furieusement « tiens ma bière » aux fans.

« Pep Guardiola serait capable de constituer le meilleur onze parmi tous les autres entraîneurs en se basant sur les joueurs qu'il a utilisés », déclare Ed Hindle, animateur de FanZone sur GOAL, face à la caméra.

Il ne s'arrête pas pour reprendre son souffle.

« Le meilleur gardien de but de tous les temps... Manuel Neuer, du Bayern Munich.

« L'un des meilleurs arrières droits de tous les temps... Dani Alves. »

« Deux défenseurs centraux... Piqué et Kompany. »

« Arrière gauche... Philipp Lahm. »

Puis vient le coup de grâce au milieu de terrain.

« Xavi, Iniesta, Busquets. D'accord, on ne peut pas le nier. Le meilleur milieu de terrain au monde. »

Et les trois attaquants qui semblent illégaux sur le papier :

« Lionel Messi, Robert Lewandowski et Thierry Henry. »

L'animateur se penche en avant, les yeux écarquillés, et lâche le micro :

« Citez-moi une meilleure équipe. Citez-moi un autre entraîneur capable de construire une meilleure équipe que celle-là. »

C'est tout. Pas de statistiques, pas de débat, juste une propagande sans filtre de Pep enveloppée dans 34 secondes de pur chaos.

Le clip se termine sur ce défi, laissant des milliers de téléspectateurs faire exactement ce que l'animateur voulait : essayer frénétiquement (et échouer la plupart du temps) de nommer un meilleur XI parmi les trophées remportés par n'importe quel autre entraîneur.

Que vous soyez d'accord ou non, une chose est sûre : le onze de départ de tous les temps de Guardiola vient de devenir la nouvelle référence dans le débat sans fin sur « qui avait les meilleurs joueurs »... et les réponses fusent déjà.