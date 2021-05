"Le meilleur endroit du monde" - Alves conseille à Messi de rester au Barça

Le latéral brésilien assure que tout joueur ayant quitté les Blaugrana a fini par le regretter par la suite.

Dani Alves a conseillé à Lionel Messi de ne pas quitter le FC Barcelone, le Brésilien affirmant que ce serait un départ qu'il regretterait. Messi est dans les derniers mois de son contrat et les discussions sur son avenir continuent de circuler.

Le FC Barcelone reste convaincu que la superstar argentine restera au Camp Nou, et Alves pense que ce serait le meilleur résultat pour tous. Le Brésilien a passé huit ans à Barcelone et ne veut pas que Messi éprouve les mêmes regrets que lors de son départ en 2016.

"J'ai dit à Messi plusieurs fois : il est né pour être un joueur de Barcelone et Barcelone est né pour être son club, a déclaré Alves au Guardian. Il m'a déjà donné des conseils auparavant, alors je peux lui rendre la pareille. Une fois, il m'a dit de rester à Barcelone parce qu'il n'y avait pas de meilleur endroit. 'Où seras-tu le plus heureux ?' m'a-t-il demandé. Alors je suis resté.

"Maintenant, je lui ai rappelé cette conversation et le fait qu'un bon ami (lui) m'a conseillé que Barcelone était le meilleur endroit qui soit. Je n'ai pas encore eu de réponse de sa part mais quand vous quittez Barcelone, vous vous rendez compte à quel point c'est bien. Tous les joueurs, et je dis bien tous, qui ont quitté Barcelone l'ont regretté. Ils regrettent tous d'être partis, quelle que soit la raison.

"Quand j'ai quitté le club, je voulais juste montrer ma valeur pour revenir. Mais, malheureusement, les mêmes personnes qui étaient contre moi quand j'étais au club y sont restées. J'ai montré que j'étais capable de jouer pour Barcelone pendant encore 10 ans. J'ai essayé de retourner à Barcelone. Je voulais retourner à Barcelone. J'ai joué pour retourner à Barcelone, mais ils ne voulaient plus de moi."

À 37 ans, Alves est toujours aussi performant dans son Brésil natal avec Sao Paulo, et il a pour objectif de faire partie de la sélection pour la Coupe du monde 2022.

"La Coupe du monde est un rêve que je n'abandonnerai pas, poursuit-il. Je vais me battre pour me maintenir à un haut niveau et pour vivre cette dernière expérience avec ma sélection nationale. C'est mon défi.

"Il ne sert à rien de rêver. Je serai en compétition. Maintenant, il est temps de travailler et de construire. Ce qui me motive, c'est la compétition et mes rêves. Tant que je serai en vie, je me battrai pour mes rêves."

Alves s'est distingué en Espagne, en Italie, en France et dans son pays natal, le Brésil. Un passage en Premier League fait défaut sur son CV. Il a eu des chances de rejoindre Liverpool et Manchester City, respectivement en 2006 et 2017, et ne pas s'être testé en Angleterre est une source de regret.

"C'est monregret de ne pas avoir joué en Premier League, a déclaré le légendaire arrière droit. Quand j'étais à Séville, j'ai failli rejoindre Liverpool. Je ne sais pas comment ma vie aurait tourné, mais Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde.

"C'est ma faute si ça n'a pas marché avec Manchester City. Tout était en ordre, mais j'ai eu des problèmes personnels et j'ai dû changer mes plans. Cela aurait été merveilleux de travailler à nouveau avec l'homme qui a changé ma vie. J'ai un mauvais goût d'avoir échoué, de l'avoir déçu.

"Je n'aime pas laisser tomber les gens et surtout pas ceux qui ont cru en moi, qui ont eu confiance en moi et qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Je me suis déjà excusé auprès de lui (Pep Guardiola). J'ai échoué. Mais je suis un être humain et je fais des erreurs."