Le match entre Tottenham et Rennes n'aura pas lieu

Le match ne sera pas reprogrammé. Jeudi, Tottenham devait accueilllir Rennes dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de League Europa Conference.

Une rencontre reportée la veille, mercredi soir, après l'annonce par le club anglais qu'il ne pouvait pas jouer en raison de trop nombreux cas de Covid-19 au sein de son effectif et parmi les membres de son staff.

Quelques heures seulement après avoir pris la direction de Londres, les Rennais avaient donc dû faire demi-tour. Or, faute de date pour reprogrammer la rencontre, l'UEFA a annoncé qu'elle été définitivement annulée. Aucune date n'a en effet pu être trouvée, puisque la formation d'Antonio Conte a rendez-vous avec Leicester jeudi, pour une journée de championnat en milieu de semaine.

"Suite à une épidémie de COVID-19 dans l'équipe de Tottenham Hotspur FC avant le match de phase de groupe de l'UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais FC, prévu le 9 décembre 2021 à Londres, le match n'a pas pu avoir lieu", a écrit l'instance européenne dans un communiqué.

"Conformément à l'annexe J du règlement de l'UEFA Europa Conference League, l'UEFA, en coopération avec les deux clubs, a essayé de trouver une solution viable afin de reprogrammer le match, de manière à ce que la phase de groupes puisse être achevée en conséquence.

"Malheureusement, malgré tous les efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n'a pas pu être trouvée.

"En conséquence, le match ne peut plus être joué et l'affaire sera donc renvoyée à l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA pour qu'une décision soit prise conformément à l'Annexe J du Règlement des compétitions susmentionné."

Les Spurs risquent désormais de se voir déclarés perdant sur tapis vert 3-0, scellant ainsi leur destin continental pour cett saison. En effet, si Rennes est déjà assuré de terminer en tête du groupe et donc qualifié directement pour les huitièmes, les Londoniens avaient besoin d'un succès pour espérer chiper la deuxième place synonyme de barrages au Vitesse Arnhem.