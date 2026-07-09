« Le Maroc n’a aucune chance face à la France »

René van der Gijp et Johan Derksen estiment que le Maroc n’a guère de chances en quart de finale de la Coupe du monde face à la France. Selon eux, seul un miracle pourrait propulser les Lions de l’Atlas en demi-finale, ont-ils affirmé jeudi dans l’émission « Vandaag Inside ».

« Je pense que les Français ne peuvent perdre qu’à la suite d’un événement catastrophique », analyse Van der Gijp avant le quart de finale à Boston. « Qu’un joueur reçoive un carton rouge. Ou deux cartons jaunes, qui sait. »

« Mais si les Français jouent à leur niveau habituel, ils l’emporteront », prédit l’analyste de Dordrecht, immédiatement secondé par Derksen.

« Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une surprise. Les Français vont gagner. La France sera tout simplement championne du monde, ils ne peuvent pas y échapper », assure De Snor, qui place le grand favori de la Coupe du monde très haut dans son estime.

« Ils peuvent encore descendre dans la rue une dernière fois ce soir. Alors, qu’ils en profitent », glisse Van der Gijp en clin d’œil aux supporters marocains qui, en cas de victoire, investissent traditionnellement les artères des grandes villes.

Avant d’ajouter, plus sérieusement : « L’équipe de France aligne quatre attaquants capables de figurer parmi les cinq premiers au classement du Soulier d’or. »

« Le Maroc n’a aucune chance. Si la France est au meilleur de sa forme, elle va les écraser. Ce sera difficile au début, car ces Marocains sont en forme et disciplinés, mais ils finiront par commettre des erreurs. C’est inévitable », estime Derksen.

Le vainqueur de ce France-Maroc défiera en demi-finale l’Espagne ou la Belgique, dont le duel est programmé vendredi à Los Angeles.