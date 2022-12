Le Maroc et la Croatie filent en huitièmes, la Belgique reste à quai

Vainqueur contre le Canada (2-1), le Maroc a arraché la première place du groupe F devant la Croatie, qui a résisté à la Belgique (0-0).

Des scènes de liesse, des gestes épiques, un jeu flamboyant et une qualification à la clé : le Maroc ressort de ce premier tour avec le statut de petite sensation de cette Coupe du monde au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont brillamment décroché leur qualification pour les huitièmes de finale. Déjà placés dans une posture favorable après leur victoire contre la Belgique (2-0), ils ont même fait mieux en décrochant la première place de cette poule homogène et relevée. Une petite prouesse considérant les forces en présence, avec la Croatie, vice-championne du monde, et la Belgique, troisième de la dernière édition.

Le Maroc héroïque !

Les Marocains devaient terminer le travail contre le Canada, ce jeudi. Et ils n'ont pas manqué leur coup. Portés par une force collective impressionnante, les hommes de Walid Redragui se sont très vite facilités la tâche, débloquant la situation d'entrée de jeu par leur star, Hakim Ziyech. L'ancien ailier de l'Ajax Amsterdam a exploité une grosse erreur défensive pour trouver le chemin des filets d'un lob parfaitement ajusté à près de 30 mètres (0-1, 4e). Un petit bijou avant le coup de grâce, En-Nesyri se jouant de la défense canadienne pour doubler la mise d'un tir croisé (0-2, 24e).

Dans cette configuration, les Lions de l'Atlas ont pu faire parler leur expérience pour gérer intelligemment leur avantage. Et malgré la réduction du score des Canadiens avant la mi-temps sur un but contre son camp d'Aguerd (1-2, 40e), le Maroc a conservé ce succès historique jusqu'au bout. Il leur permet de terminer à la première place de ce groupe devant la Croatie, qui a su résister aux assauts de la Belgique dans un match couperet disputé sous hautes tensions.

La Belgique quitte le Mondial par la petite porte

Dans ce choc, les deux formations ont eu leurs temps forts. Luka Modric et ses coéquipiers auraient pu prendre les devants avec un peu plus de réalisme sur le plan offensif, mais la Belgique a elle aussi manqué le coche. Plutôt timorée pendant une heure, l'équipe de Roberto Martinez a accéléré dans la dernière demi-heure après l'entrée en jeu de son buteur Romelu Lukaku. Le bison belge a eu les munitions pour envoyer les siens en huitièmes, mais il n'avait pas son efficacité habituelle. Jusqu'au bout, la Croatie a maintenu sa cage inviolée. La nation des Balkans retrouvera une nouvelle fois les huitièmes de finale d'un Mondial. Pour la Belgique, c'est la fin d'une génération dorée.