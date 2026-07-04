Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Le Maroc égalise à lui seul le total des qualifications africaines en Coupe du monde !

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Belgique vs Sénégal
Belgique
Sénégal
Canada
Maroc
É.-U.
Argentine
Égypte
Belgique
Sénégal

Les Lions de l'Atlas sont de nouveau en quarts de finale

La sélection marocaine a renforcé son palmarès en Coupe du monde en s’imposant largement face au Canada (3-0), ce samedi au stade de Houston aux États-Unis, lors des huitièmes de finale de l’édition 2026.

Grâce à ce succès, le Maroc porte à quatre le nombre de ses victoires en phase à élimination directe en Coupe du monde, soit la moitié des succès africains à ce stade de la compétition (8).

Lire aussi

Hossam Hassan rejoint un trio historique aux côtés de Wahbi et El-Rakrak

L'Angleterre a recours au Viagra face au Mexique

Le Maroc prend seul la tête du classement historique africain avec quatre succès en phase à élimination directe, devançant le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et l’Égypte (une victoire chacun).

Les « Lions de l’Atlas » sont par ailleurs la première équipe issue d’un autre continent que l’Europe ou l’Amérique du Sud à atteindre les quarts de finale lors de deux éditions consécutives de la Coupe du monde, rééditant ainsi l’exploit historique réalisé en 2022.

Ezzedine Ounahi a inscrit un doublé face au Canada (50^e et 82^e), avant que Sofiane Rahimi n’ajoute le troisième but dans le temps additionnel (90^e+8). Les « Lions de l’Atlas » défieront en quarts de finale le vainqueur de la rencontre France-Paraguay.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google