Le Maroc égalise à lui seul le total des qualifications africaines en Coupe du monde !

La sélection marocaine a renforcé son palmarès en Coupe du monde en s’imposant largement face au Canada (3-0), ce samedi au stade de Houston aux États-Unis, lors des huitièmes de finale de l’édition 2026.

Grâce à ce succès, le Maroc porte à quatre le nombre de ses victoires en phase à élimination directe en Coupe du monde, soit la moitié des succès africains à ce stade de la compétition (8).

Lire aussi

Hossam Hassan rejoint un trio historique aux côtés de Wahbi et El-Rakrak

L'Angleterre a recours au Viagra face au Mexique

Le Maroc prend seul la tête du classement historique africain avec quatre succès en phase à élimination directe, devançant le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et l’Égypte (une victoire chacun).

Les « Lions de l’Atlas » sont par ailleurs la première équipe issue d’un autre continent que l’Europe ou l’Amérique du Sud à atteindre les quarts de finale lors de deux éditions consécutives de la Coupe du monde, rééditant ainsi l’exploit historique réalisé en 2022.

Ezzedine Ounahi a inscrit un doublé face au Canada (50^e et 82^e), avant que Sofiane Rahimi n’ajoute le troisième but dans le temps additionnel (90^e+8). Les « Lions de l’Atlas » défieront en quarts de finale le vainqueur de la rencontre France-Paraguay.



