Le maire de Lens enrage : "On joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG"

Sylvain Robert, le maire de Lens, est apparu particulièrement remonté contre la LFP, suite au report officiel du match opposant Lens aux Parisiens.

Défait par le à Lisbonne, le club entraîné par Thomas Tuchel a désormais besoin de digérer cette défaite cruelle avant de se tourner vers la reprise du championnat. De ce fait, la rencontre prévue samedi face à Lens, pour le compte de la 2ème journée de , a été décalée.

Suite à la demande envoyée par le PSG à la LFP, cette dernière a accepté de reporter cette rencontre. La Ligue de Football Professionnelle s'est réunie ce mardi matin lors d’une réunion, après avoir échangé avec les diffuseurs, et a fait le choix de faire jouer ce match le 10 septembre prochain.

L'article continue ci-dessous

"Soyons sérieux, on joue la Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG"

Une décision qui a du mal à passer auprès de Sylvain Robert, le maire de Lens. "Dans un monde où tout irait bien, le aurait remporté la ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens (...) Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement...", a d'abord expliqué le maire, dans un communiqué sous le signe du mécontentement. Pour lui, les supporters lensois sont les premiers lésés.

Plus d'équipes

OFFICIEL - Le match entre Lens et le PSG reporté au 10 septembre​

"Comment expliquer aux supporters sang et or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match ? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match... Pas certains que ça ait le même effet ! Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG", a ensuite martelé Sylvain Robert. Les retrouvailles s'annoncent tendues.