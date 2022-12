Le magnifique message de Pelé pour Neymar

Le génie brésilien a une nouvelle connu la désillusion d'une élimination dès les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie.

Les larmes de Neymar faisaient peine à voir, vendredi après l'élimination du Brésil aux tirs aux buts face à la Croatie. Une nouvelle fois, le n°10 de la Seleçao échoue dans sa quête de guider le Brésil vers sa sixième étoile.

"Nous savons tous les deux que c'est bien plus qu'un nombre"

Le meneur de jeu du PSG avait pourtant admirablement montré la voie, forçant enfin le coffre fort croate au coeur de la prolongation à l'issue d'une action que lui seul pouvait offrir. Son 77e but avec la sélection nationale, record du Roi Pelé égalé.

Même si cela restera insuffisant, voilà qui méritait bien un message plein de tendresse de la part du triple champion du monde. "Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et enfin je peux te féliciter d'avoir égalisé mon nombre de buts avec l'équipe nationale brésilienne", a salué la légende sur les réseaux sociaux.

"Nous savons tous les deux que c'est bien plus qu'un nombre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirer nos collègues de la profession aujourd'hui, les prochaines générations et surtout inspirer tous ceux qui aiment notre sport.

"Mon record a été établi il y a presque 50 ans, et personne ne s'en est approché jusqu'à maintenant. Tu y es arrivé petit. Cela valorise la grandeur de ton exploit."

Pelé espère voir Neymar continuer avec le Brésil

Après cette nouvelle désillusion, Neymar a laissé entendre que son aventure avec la Seleçao touchait peut-être à sa fin. Mais Pelé espère qu'il ne prendra pas une décision aussi radicale.

"J'ai 82 ans, et après tout ce temps, j'espère t'avoir inspiré d'une certaine façon pour arriver jusqu'ici. Plus que ça, j'espère que ton exploit affectera les millions de personnes qui te suivent pour défier ce qui semble impossible", poursuit-il dans son message.

"Ton histoire (ton héritage, littéralement) est loin d'être terminée. Continue à nous inspirer tous, je continuerai à être frappé de bonheur à chaque but que tu marques, comme je l'ai fait à chaque match où je t'ai vu sur le terrain."