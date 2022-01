Le LOSC lorgne Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa va-t-il connaitre son sixième club français après Lyon, Marseille, Nice, Rennes et Bordeaux. C’est la rumeur qui circule en ce moment, puisque d’après L’Equipe l’expérimenté milieu de terrain est susceptible de rebondir à Lille en cette période de mercato.

Lille songe à HBA afin de remplacer le Turc Yusuf Yazici. Ce dernier pourrait quitter les Dogues dans le cadre d’un prêt après une première partie de saison très décevante. Ayant déjà perdu Jonathan Ikoné, les champions de France ne veulent plus s’affaiblir au niveau offensif.

Des retrouvailles Létang – Ben Arfa ?

Nul doute qu’Olivier Létang, le président du LOSC, veille personnellement à la concrétisation de cette piste. Il connait personnellement Ben Arfa puisqu’il était directeur sportif du PSG quand ce dernier avait rejoint le club en 2016.

Ben Arfa fait partie des joueurs qui ont marqué la Ligue 1. Mais, quid de sa forme physique ? Il n’est plus très jeune (34 ans), il sort d’une saison décevante à Bordeaux et il n’a plus joué le moindre match depuis six mois. Beaucoup d’interrogations subsistent donc le concernant et il n’est pas certain qu’elles puissent être levées rapidement.

A noter que le dernier match en entier disputé par Ben Arfa remonte au 4 avril dernier face à Strasbourg.