Le Leeds de Bielsa accède à la Premier League

Suite au revers de West Bromwich sur le terrain de Huddersfield, Leeds United a assuré son accession dans l’élite anglaise.

Seize ans après sa descente à l’étage inférieur, retrouve l’élite du football anglais. Les Peacocks ont été promus sans jouer ce vendredi suite au revers enregistré par leur poursuivant direct au classement, West Bromwich. Les Baggies sont tombés face au 20e, (2-1).

Leeds United assure l’accession donc à deux journées de la fin. Un accomplissement parfaitement mérité au bout d’un parcours impressionnant et qui s’étale même sur deux saisons. L’année dernière, la formation de Yorkshire avait manqué la montée lors des matches d'appui.

Le grand artisan de ce retour de Leeds en PL est bien sûr Marcelo Bielsa. L’ancien entraineur de Marseille et de a complètement métamorphosé cette formation, tant au niveau de jeu que de l’état d’esprit. Celle-ci a donc su régner sur sa division de bout en bout, alors qu’il n’a en son sein qu’un seul élément ayant connu le plus haut niveau auparavant, en l’occurrence Pablo Hernandez (ex-Valence).

Leeds retrouve la lumière

Leeds United peut d’ores et déjà se projeter sur la saison suivante et attendre les derbies face aux voisins de Manchester et de . Comme au bon vieux temps, lorsque des stars telles qu’Allan Smith, Harry Kewell, Mark Viduka ou encore Rio Ferdinand défendait les couleurs de cette formation. Une génération qui avait d’ailleurs atteint le dernier carré de la Ligue des Champions.

Pendant que Leeds monte, West Bromwich, de son côté, cale donc. La formation de Slaven Bilic reste toujours 2e du classement et donc en position de monter directement, mais elle pourrait abandonner ce rang au profit de Brentford samedi. L’équipe de Said Benrahma devra s’imposer à pour doubler les Baggies. A noter que les équipes classées entre la 3e et la 6e place de ce Championship disputeront les playoffs à l’issue du championnat.