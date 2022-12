Le jour où Lionel Messi a pété les plombs

Sacré champion du monde, Lionel Messi a montré du caractère durant ce mois au Qatar. Un fait inhabituel chez l'Argentin, d'ordinaire calme et policé.

La scène est encore dans toutes les têtes. On y voit Lionel Messi répondre à une interview d'après-match, avant de détourner le regard pour proférer des noms d'oiseaux à l'attaquant néerlandais Wout Weghorst, double-buteur contre l'Argentine dans le quart de finale spectaculaire remporté par l'Albicesleste (2-2, 4-3 t.a.b.). Pourquoi Lionel Messi est sorti de ses gonds ?

Messi, les raisons d'une colère noire



Le journaliste argentin Esteban Edul était revenu sur le coup de sang de la Pulga. "Après le match, ils se chauffaient tous dans les vestiaires, pas seulement Messi. On a vu van Dijk avec Otamendi, j'avais l'impression d'être à un Lanús-Banfield à la Fortaleza, ou un Newel's-Central... Mais l'impact a été plus important car il s'agissait de grands joueurs. La colère de Leo concernait surtout la séance des tirs au but, car les Néerlandais ont crié sur les Argentins. Après être allé chercher van Gaal, Messi a vu que le 19 (Weghorst, ndlr) l'attendait dans le tunnel. Il s'est approché de Messi et lui a demandé son maillot. Et c'est à ce moment-là que Leo a commencé à chauffer. Le Néerlandais n'a pas compris, il est resté là et Messi l'insultait. Il était bien plus virulent que pendant l'interview, où il était plus calme", a-t-il expliqué dans des propos accordés à Olé.



"Pendant l'interview, il ne m'a pas calculé, a continué l'interlocuteur de Messi. Il était tellement chaud qu'il ne m'a pas regardé et n'a pas écouté mes questions. Je l'ai interrogé sur sa passe impossible pour le but de Molina, il m'a parlé de van Gaal et de la FIFA... C'était impossible de l'interviewer. À un moment, lorsque nous étions à l'antenne, je lui ai dit : 'Leo, vas-y doucement'. Car il y avait beaucoup de gens de la FIFA et tu ne sais pas ce qui peut arriver", a-t-il conclu.



Réputé pour son flegme et son caractère effacé, Lionel Messi n'hésite plus à montrer au grand jour son caractère bien trempé. Un visage plus volcanique qui a renforcé sa cote de popularité en Argentine, où il est porté aux nues depuis dimanche.