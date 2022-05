Le joueur de Blackpool Jake Daniels annonce son homosexualité, une première depuis Fashanu dans le football anglais

L'attaquant de Blackpool, Jake Daniels, a révélé publiquement son homosexualité, devenant ainsi le premier joueur du football anglais à le faire depuis Justin Fashanu.

Le jeune homme de 17 ans, qui a fait ses débuts avec le club au début du mois contre Peterborough United en Championship, rejoint un groupe rare de sportifs professionnels du football masculin à s'identifier comme LGBTQ+.

Daniels suit les traces du milieu défensif d'Adelaide United, Josh Cavallo, et du manager de Thetford Town, Matt Morton, en faisant son coming out. Il a parlé du soutien massif de sa famille et de ses coéquipiers depuis qu'il a révélé son orientation.

Qu'a dit Daniels de son coming out ?

"Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain", a écrit le jeune homme dans une déclaration ouverte sur le site Internet de Blackpool. "Mais en dehors du terrain, j'ai caché le vrai moi et qui je suis vraiment. J'ai su toute ma vie que j'étais gay, et je sens maintenant que je suis prêt à faire mon coming out et à être moi-même.

"C'est un pas dans l'inconnu que d'être l'un des premiers footballeurs de ce pays à révéler ma sexualité, mais j'ai été inspiré par Josh Cavallo, Matt Morton et des athlètes d'autres sports, comme Tom Daley, pour avoir le courage et la détermination de faire changer les choses.

"Pour en arriver là, j'ai bénéficié du meilleur soutien et des meilleurs conseils de ma famille, de mon club, de mon agent et de Stonewall, qui ont tous été incroyablement proactifs pour faire passer mes intérêts et mon bien-être en premier.

"Je me suis également confié à mes coéquipiers de l'équipe des jeunes de Blackpool, et eux aussi ont accueilli la nouvelle et soutenu ma décision de m'ouvrir et de le dire aux gens. J'ai détesté mentir toute ma vie et ressentir le besoin de changer pour m'intégrer. Je veux être moi-même un modèle en faisant cela.

"Il y a des gens dans la même situation que moi qui ne se sentent peut-être pas à l'aise pour révéler leur sexualité. Je veux juste leur dire qu'ils n'ont pas besoin de changer qui ils sont, ou comment ils devraient être, juste pour s'intégrer. Ce qui compte le plus, c'est d'être soi-même et d'être heureux."

L'article continue ci-dessous

Qu'est-ce qui a été dit d'autre sur la décision de Daniels ?

Blackpool et l'Association des footballeurs professionnels ont tous deux publié des déclarations de soutien au joueur, son club ajoutant : "Blackpool a travaillé en étroite collaboration avec Stonewall et les organisations footballistiques concernées pour soutenir Jake et est incroyablement fier qu'il ait atteint un stade où il est habilité à s'exprimer à la fois sur et en dehors du terrain.

"Il est vital que nous promouvions tous un environnement où les gens se sentent à l'aise pour être eux-mêmes, et que le football montre la voie en éliminant toute forme de discrimination et de préjugé."

La PFA a ajouté : "Nous sommes extrêmement fiers de Jake et nous avons travaillé avec lui et son club. Il a le soutien total de tout le monde à la PFA."