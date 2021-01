Le joli compliment de Mourinho à l'un de ses joueurs

Son Heung-min a de nouveau été salué par l'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, après que les Spurs aient enregistré une victoire 2-0 sur Brentford

Jose Mourinho a qualifié Son Heung-min de "joueur spécial" après que a atteint la finale de la Coupe EFL mardi.



Moussa Sissoko et Son ont marqué alors que les Spurs ont enregistré une victoire 2-0 sur Brentford, qui a été réduit à 10 joueurs après le carton rouge tardif de Josh Dasilva.

Seul Harry Kane (17) a marqué plus de buts toutes compétitions confondues cette saison que Son (16) parmi les joueurs de .



Mourinho a félicité l'attaquant, qui a réussi plus de passes clés (trois) et de tirs cadrés (deux) que tout autre joueur contre Brentford.

"C'est l'humilité d'un joueur. C'est Sonny. C'est la nature humaine. Il est comme ça. Certains autres gars, ils ne sont pas comme ça. Pour lui, c'est d'abord l'équipe", a déclaré l'entraîneur-chef des Spurs lors d'une conférence de presse.

"Pour lui, pour [Harry] Kane, pour Lucas [Moura], pour beaucoup l'équipe est première et bien sûr nous dépendons beaucoup des caractéristiques de certains joueurs. Sonny est l'un d'entre eux.

"Il a eu deux occasions. Il a eu une bonne volée. J'ai vu le ballon dans le filet mais malheureusement, je me suis trompé et le ballon est sorti. Puis il a affronté le gardien dans un moment difficile du match, où le jeu est ouvert."

"L'adversaire essaie et pousse et il va et il tue le jeu. Un joueur si spécial mais aussi un être humain spécial."

La prochaine sortie des Spurs est un voyage à Marine en dimanche.

Pour rappel, Tottenham s'est qualifié mardi pour la finale de la anglaise en battant Brentford (2e div.) 2-0 et affrontera le 25 avril le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose mercredi à .

"Ce club attend depuis tellement longtemps un nouveau trophée", avait rappelé avant la rencontre l'entraîneur des Spurs José Mourinho, actuels quatrièmes de Premier League. Ses joueurs auront l'occasion au printemps d'ajouter enfin une ligne au palmarès du club qui n'a plus rien gagné depuis la Coupe de la Ligue 2008.