Le jeune espoir de Chelsea Hudson-Odoi s'apprête à refuser le Bayern Munich

Le jeune ailier semblait parti pour l'Allemagne mais une hausse de temps de jeu et une nouvelle offre contractuelle devraient le faire changer d'avis.

Callum Hudson-Odoi doit prendre une décision concernant son avenir dans les jours qui viennent, et Chelsea se montre de plus en plus confiant en vue d'une prolongation de son contrat. Alors que le Bayern Munich offrait 35 millions de livres (45,3 millions d'euros) pour le jeune joueur, avec en prime une réelle opportunité d'intégrer le XI de départ, Hudson-Odoi semblait décider à rejoindre la Bundesliga.

Mais d'après nos informations, après une succession de matches disputés avec l'équipe première depuis début 2019 et des discussions en vue d'une prolongation de contrat, la tendance serait plutôt de voir le joueur rester dans son club formateur. Les Blues s'apprêtent à offrir à Hudson-Odoi un contrat un salaire de 70 000 livres (80 000 euros) par semaine pour le convaincre de rester dans l'ouest de Londres malgré un maigre total de 13 apparitions.

Les Bavarois doivent maintenant parvenir à convaincre Hudson-Odoi. Ils lui ont même promis le n°10, qui sera laissé vacant par Arjen Robben l'été prochain. Avec le départ probable de Franck Ribéry également, l'ailier s'est vu promettre un rôle important dans le processus de reconstruction entrepris par Niko Kovac.

Avant la première offre du Bayern fin décembre, il n'avait disputé que 215 minutes sous les ordres de l'ancien boss du Napoli malgré une pré-saison encourageante qui l'avait vu se faire proposer un nouveau contrat de cinq ans. Ce manque de temps de jeu l'avait conduit à refuser de s'engager sur la durée avec le club.

Son temps de jeu de la saison a doublé le mois dernier, avec deux apparitions en championnat et une titularisation en League Cup (Carabao Cup) en demi-finale contre Tottenham. Il est sorti du banc lors de la victoire des siens samedi contre Newcastle ; l'occasion pour le Stamford Bridge de lui demander de rester sur les bords de la Tamise. Hudson-Odoi a rejoint Chelsea à l'âge de 8 ans, une telle marque d'affection des supporters pourrait peser dans son choix.

En conférence de presse, Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, a déclaré : "Je ne veux pas parler avec lui de quelque chose que je ne peux pas résoudre. Je suis très content de lui. Il y a un mois, nous avons travaillé avec lui sur l'aspect défensif et il s'est amélioré immédiatement. Maintenant, nous travaillons avec lui sur les mouvements sans ballon. Je trouve qu'il s'améliore. Sur le terrain, nous sommes très contents de lui. Il s'est vraiment amélioré au cours des deux derniers mois."