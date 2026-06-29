Le Japon à la Coupe du monde : trois participations, un même dénouement

Malgré une solide résistance opposée par le Japon face au Brésil et sa capacité à bousculer les hommes de Carlo Ancelotti lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, les Samouraïs Bleus n’ont pas réussi à briser le cercle vicieux qui les hante depuis l’édition 2018.

Menant 1-0 à la 29e minute, les Nippons ont finalement cédé face aux buts de Casemiro (54e) et Gabriel Martinelli (90e+6), synonymes d’élimination dès les 16es de finale.

Depuis 2018, le scénario se répète : les « Samouraïs » ouvrent le score, puis se font rejoindre et finalement battre dans les ultimes instants.

Selon les données de Mr. Sheep et Stats Foot : « En 2018, le Japon a affronté la Belgique : il menait 2-0 et a perdu à la 94e minute. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar face à la Croatie : elle menait d’un but et a perdu aux tirs au but ; puis, en 2026 contre le Brésil : elle menait d’un but et a perdu à la 96^e minute.

La Seleção se prépare désormais pour les huitièmes de finale, où elle défiera le vainqueur du match des seizièmes entre la Norvège d’Erling Haaland et la Côte d’Ivoire de Franck Kessié.

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