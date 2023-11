Le Havre – Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre reçoit Monaco ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le Havre et l’AS Monaco seront aux prises ce samedi dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Un match important pour les deux équipes au vu de leurs derniers matchs et de leurs positions au classement général du championnat français.

Le Havre - Monaco, une rencontre décisive pour les deux équipes

Le Havre a fait son retour dans l’élite française cette saison 13 ans après son précédent passage en 2008/2009. L’aventure ne se passe pas mal pour les Havrais, du moins, pour le moment. Après 11 journées, le HAC pointe à la 7e place de Ligue 1 avec 14 pts. Cependant, Le Havre n’est pas dans une bonne dynamique avant son match face à Monaco samedi. Les Havrais n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières rencontres (2 défaites, 2 nuls). L’autre statistique qui n’arrange pas le promu, ce sont ses trois défaites en autant de matchs contre les équipes de la première moitié de tableau. Et son prochain adversaire, Monaco est…3e de Ligue 1.

Du côté de la Principauté, l’ASM est sur une pente ascendante en ce début de saison. Avec seulement une défaite lors de ses cinq dernières rencontres et le premier à l’extérieur, Monaco arrive à tenir tête aux autres cadors et suit le rythme du peloton de tête. L’ASM (23 pts) occupe la troisième place au classement général de Ligue 1, à deux points du leader, l’OGC Nice. La rencontre face au HAC est donc l’occasion pour les Monégasques de se rapprocher encore plus de la première marche du podium.

Horaire et lieu de match

Le Havre – Monaco

12e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 21h française

Les compos probables

Le Havre : Desmas - Salmier, Sangante, Lloris - Nego, Kuzyaev, Touré, Casimir - Sabbi, Bayo, Alioui

Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Diatta, Fofana, Zakaria, Jakobs - Minamino, Ben Yedder, Golovin

Sur quelle chaîne suivre le match Le Havre – Monaco

La rencontre entre Le Havre et Monaco sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe MyCanal et aussi le service DAZN.