Le Havre - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

En difficulté depuis plusieurs matches, le LOSC tentera de se refaire une santé sur le terrain du Havre ce samedi.

Alors qu’elle avait si bien commencé, la saison du LOSC est en train de virer au cauchemar. Les Dogues sont en train d’enchainer les faux-pas dans les différentes compétitions. Et, pour ne rien arranger à leurs affaires, les polémiques en dehors du rectangle vert se succèdent. Après Olivier Létang, ce fut au tour de Bruno Genésio de défrayer la chronique.

Lille veut stopper l’hémorragie

L’entraineur nordiste a pris la parole cette semaine pour dire qu’il n’était pas du tout content du calendrier. Il a même menacé d’envoyer la réserve à Madrid pour affronter l’Atlético en Ligue des Champions afin de mieux préparer le derby contre Lens. Ce n’est peut-être que du bluff, mais le constat est que ça n’a pas vraiment aidé à ramener de la sérénité du côté du Pierre Mauroy.

C’est donc dans ces circonstances pour le moins compliquées que les Dogues se rendent donc au Havre ce samedi. Sur le papier, ils ont clairement les moyens de se reprendre et amorcer une remontée au classement. Mais, c’est mentalement qu’il faudrait qu’ils soient forts pour rebondir. En cas de résultat favorable, ils se remettront sur les bons rails. En revanche, une autre contre-performance et ça sera le début d’une profonde crise.

Le Havre a un coup à jouer

Sur le plan mathématique, Le Havre n’est pas mieux loti que Lille. Les Normands ont même un point de moins. Cela dit, l’équipe coachée par Didier Digard n’a pas les mêmes ambitions. En outre, elle a prouvé sur certains matches qu’elle pouvait déranger les gros du championnat (Paris, Monaco), même si les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Contre Lille, Kuzyayev et ses coéquipiers vont donc chercher à reprendre du poil de la bête. Un succès face à une formation disputant la C1 leur ferait un bien fou, aussi bien arithmétiquement que psychologiquement.

Horaire et lieu du match

Samedi 28 septembre 2024

6e journée de Ligue 1

A 19h, heure française

Stade Océane (Le Havre)

Le Havre – Lille

Les compos probables du match Le Havre - Lille

Le Havre : Desmas - Nego, Sangante, Salmier, Lloris, Opéri - Kouziaïev, Touré, Targhalline, Kechta – Ngoura.

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, André Gomes - Zhegrova, Angel Gomes, Cabella – David.

Sur quelle chaine suivre le match Le Havre - Lille

La rencontre entre Lille et Le Havre sera à suivre ce samedi 28 septembre 2024 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

