Le Graët met la pression sur Mbappé

Président de la FFF, Noël Le Graët estime que Mbappé a plus à gagner en restant au PSG qu’à quitter la France.

La saison 2020-21 a refermé son livre qu’il est déjà temps de penser à la saison prochaine. Si un Euro est venu se greffer au calendrier en raison de la pandémie du Covid-19, cet été pourrait bien être sous le signe de la canicule que ce soit sur les thermomètres qu’à l’intérieur des clubs.

Malgré la crise financière, de nombreux dossiers chauds vont être sur la table, à commencer par celui de Kylian Mbappé. Arrivé à Clairefontaine mardi pour préparer l’Euro avec les Bleus, l’attaquant français a également un avenir à décider.

En fin de contrat dans un an, va-t-il prolonger au PSG ou obliger le club parisien à le vendre dès cet été pour ne pas se retrouver avec un joueur libre dans douze mois ? Le mystère demeure et Mbappé ne semble pas vouloir se décider avant la préparation du championnat d’Europe. A l’image de Griezmann lors du Mondial 2018, va-t-il nous faire une « The Decision » en plein milieu du tournoi ?

"J’ai envie qu’il reste en France, et au PSG. Il est jeune, et le PSG a encore beaucoup de challenges à relever, s'est exprimé Noël Le Graët, partageant sa préférence dans les colonnes du Parisien ce jeudi. Cela ne me regarde pas directement, mais des joueurs de ce niveau, je préfère qu’ils soient chez nous. Ma préférence est très nette, et selon moi, il a même intérêt à rester."

Avec son avenir à décider plus un Euro à aller gagner avec l’équipe de France, Kylian Mbappé ne va pas chômer durant l’été. N’ayant déjà pas eu beaucoup l’occasion de souffler depuis août 2020 et le Final 8 à Lisbonne avec le PSG, le natif de Bondy pourrai d’ailleurs se rajouter un peu de rab avec le Jeux Olympiques de Tokyo.

Il n’a jamais caché son désir de disputer les JO depuis la qualification de la France grâce aux Espoirs mais le calendrier serré pourrait compromettre ses envies, au moins pour les JO 2020. Pourtant, le président de la FFF continue à garder espoir de voir la star au Japon.

" Le joueur n’a pas encore dit non. Et le PSG non plus d’ailleurs, a confié Le Graët. Je vais rediscuter avec Mbappé pendant l’Euro, et ensuite je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo (NDLR : président et directeur sportif du PSG). Mais je crois que le joueur a envie d’être présent au Japon."

"Il faut que je sente que Mbappé a envie, a poursuivi le président. C’est réjouissant de voir qu’un jeune comme lui, qui joue beaucoup de compétitions, pense aux JO. Après, s’il me dit qu’il est cuit…"

Il faudra alors prendre rendez-vous en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris. Mbappé aura alors 25 ans et en pleine fleur de l’âge.