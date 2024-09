Le GOAT de YouTube ? Cristiano Ronaldo veut détrôner MrBeast !

Cristiano Ronaldo a battu des records après le lancement de sa chaîne YouTube, et la superstar portugaise a maintenant des vues sur MrBeast.

Le 21 août, Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, a rejoint les rangs des créateurs de contenu sur YouTube, après avoir connu le succès sur les médias sociaux en tant que compte le plus suivi sur Instagram. Sans surprise, les fans ont afflué pour rejoindre CR7 dans sa nouvelle entreprise, et l'histoire s'est écrite.

Cristiano Ronaldo a battu le record de MrBeast, la chaîne YouTube la plus rapide à atteindre 20 millions d'abonnés, et n'a cessé de grimper dans le classement depuis. Le joueur de 39 ans, qui évolue en Arabie saoudite dans le club d'Al-Nassr, compte aujourd'hui 55,8 millions d'abonnés.

Il lui reste encore du chemin à parcourir pour rattraper MrBeast et ses 313 millions d'abonnés, mais il a fait part à la presse de ses projets ambitieux pour l'avenir : « Mon but était de me rapprocher de mes fans, je pense qu'ils le méritent. Ce qui m'a le plus impressionné lors des Championnats d'Europe, c'est le soutien, les deux ou trois prochaines années seront la fin de ma carrière et ce qu'ils m'ont montré était la chose la plus importante. Les abonnés, les records... il faut relativiser, mais je veux les battre. Chaque chose en son temps et je sens que les fans sont plus heureux maintenant et ma première interprétation de cela, il y a quelques mois, était de me rapprocher d'eux, et je suis très heureux de le faire. Dans deux ans, si je peux battre MrBeast, nous verrons ».

Cristiano Ronaldo a rapidement dépassé l'un de ses plus grands fans, la star de YouTube IShowSpeed, qui a déclaré lors d'un enregistrement vidéo en direct avoir été dépassé par son idole : « Oh mon Dieu, il vient de le faire en un jour, il m'a dépassé en un jour ! Siu ! Personne ne peut l'arrêter ! Personne, c'est le GOAT ! »