Le futur de Rabiot à la Juve serait scellé

Les jours d’Adrien Rabiot à la Juventus seraient comptés. Le Français est susceptible de quitter sa formation bianconera dès le mois de janvier prochain.

Il y a bien une cassure entre le staff de la Juventus et Adrien Rabiot. Les critiques exprimées par le coach Massimiliano Allegri à l’encontre de l’international tricolore il y a quelques jours n’étaient pas destinées à piquer l’ancien parisien. Le technicien bianconero ne croit tout simplement plus en son joueur français et il envisage de s’en séparer au plus vite pour signer un autre milieu de terrain.

Witsel pour remplacer Rabiot ?

Selon la Gazzetta dello Sport, l’idée de la Vieille Dame est de s’attacher les services d’Alex Witsel, le sociétaire du Borussia Dortmund. Mais, avant de passer à l’offensive pour l’international belge, il faudrait déjà dégraisser. En se séparant de Rabiot et aussi du Gallois Allan Ramsey, les Piémontais disposeront des fonds nécessaires pour aller chercher leur cible car ils économiseraient 30M€ rien qu’en salaires avec cette double cession. Si elle ne parvient pas à faire signer Witsel, la Juve se tournerait vers une recrue moins onéreuse, à savoir Aurélien Tchouaméni.

En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, Rabiot tente de retrouver le sourire avec sa sélection nationale. Il est de titulaire ce samedi soir lors de l’opposition contre le Kazakhstan en éliminatoires du Mondial.