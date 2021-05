Le frère de Pogba veut le voir au Barça

Dans la presse espagnole, le frère de Paul Pogba estime qu'il doit signer au Barça.



Paul Pogba a récemment été étroitement lié au Real Madrid et à Barcelone et son frère, Mathias, espère voir un accord conclu qui emmènera le vainqueur de la Coupe du monde au Camp Nou.

L'international français n'est lié à United que jusqu'à l'été 2022, bien qu'un nouveau bail en Angleterre a été évoqués pour le joueur de 28 ans.

Cependant, les discussions sur les transferts ne sont jamais loin, en particulier avec le "super agent" Mino Raiola, et il se pourrait qu'un nouveau défi en Liga soit abordé à un moment donné par un milieu de terrain qui n'a jamais caché son admiration pour le football espagnol.

Mathias Pogba s'est entretenu avec El Chiringuito de l'avenir de son frère, déclarant à quel moment les grands appels de carrière seront lancés: "Une fois qu'il remportera la Ligue Europa, nous en parlerons." Poussé davantage sur l'intérêt supposé venu d Catalogne, le joueur exerçant désormais son métier en Slovénie avec le NK Tabor Sezana a ajouté: "Je ne sais rien mais je suis avec vous, je signerais demain si telle était la question.J'espère qu'il signera pour le Barça."

Après avoir investi 89 millions de livres sterling (126 millions de dollars) dans Pogba lors de son retour à Manchester pour une deuxième période en 2016, les Red Devils sont naturellement désireux d'éviter de se séparer d'un actif précieux. Leur plan à long terme est de voir Pogba prospérer aux côtés de Bruno Fernandes, ce qui leur permet de décrocher d'autres trophées majeurs - avec une chance de remporter la gloire continentale cette saison le 26 mai face à Villarreal en finale de la Ligue Europa.

Ole Gunnar Solskjaer a révélé que des pourparlers auront lieu avec le joueur au cours de l'été, dans l'espoir qu'un accord prolongé puisse être conclu. Le patron de United a déclaré: "J'ai eu Paul quand il était joueur de réserve également et il connaît mes sentiments à son sujet et que je veux qu'il reste. J'ai toujours dit avec Paul que j'aimais le gérer, que j'aimais l'entraîner, que j'aimais lui parler et que j'aimais aussi le défier parce qu'il est un gagnant."

«Il veut être meilleur et c'est pourquoi il écoute. Vous pouvez voir qu'il s'amuse ici. Il a un sourire sur son visage."