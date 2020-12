Le fils de Wayne Rooney signe à Manchester United

L'adolescent suit les traces de son père puisqu'il vient de s'engager avec les Red Devils.

Le fils de Wayne Rooney, Kai, a signé pour à l'âge de 11 ans seulement. Son célèbre père est fier de voir sa progéniture faire un premier pas important vers le football.

Rooney s'est imposé comme une légende de Manchester United pendant son séjour de 13 ans à Old Trafford. L'ancien international anglais a disputé plus de 500 matches avec les Red Devils, inscrivant 253 buts.

Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club et a également réussi à remporter 16 trophées à Manchester, dont cinq titres de et la .

Kai a maintenant fait les premiers pas pour suivre les traces de son père en signant un contrat avec les équipes de jeunes.

Rooney a affiché sur les médias sociaux une image de lui se tenant au-dessus de l'enfant de 11 ans alors qu'il signait le contrat aux côtés de sa femme Coleen, avec son célèbre vieux t-shirt numéro 10 posé sur le bureau.

Le joueur-entraîneur de Derby County a inclus la légende suivante : "Jour de fierté. Kai signant pour Man Utd. Continue à travailler dur, mon fils".

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

Kai est le fils aîné de Wayne et Coleen, et le couple ayant trois autres garçons : Klay (7 ans), Kit (4 ans) et Cass (2 ans).

Rooney a pris congé de ses fonctions à Derby pour revenir à Manchester et vivre un moment historique avec sa famille, après avoir supervisé la victoire 2-0 des Rams à domicile contre Swansea dans le cadre du championnat mercredi soir.

Agé de 35 ans, il cherche à décrocher le poste de coach à Pride Park après le licenciement de Phillip Cocu en novembre, après avoir quitté la de D.C. United en janvier pour rejoindre le club.

L'Anglais a nuancé ses performances à Old Trafford dans une interview accordée au podcast de l'UTD le mois dernier, en insistant sur le fait qu'il ne se sent pas comme le plus grand buteur de tous les temps du club.

"Ruud van Nistelrooy, s'il avait eu plus de temps ici, aurait obtenu le record de United, a déclaré Rooney. C'est évidemment génial et je suis vraiment fier d'avoir ces records, mais ce n'est pas quelque chose que je regarde.

"Il est écrit 'meilleur buteur de Man United', mais je ne dirais pas que je suis le meilleur buteur de Man United."