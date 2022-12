Le fils de Cristiano Ronaldo retourne au Real Madrid !

D'après un média espagnol ce mardi, le fils de Cristiano Ronaldo serait revenu à l'académie du Real Madrid.

L’avenir de Cristiano Ronaldo reste encore un mystère alors que les championnats européens commencent doucement à reprendre. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, l’international portugais a disputé la Coupe du monde avec la Seleção, lors de laquelle le Portugal a été éliminé en quart de finale par le Maroc. Mais depuis, son avenir en club n’a pas bougé, et si les rumeurs persistent quant à un départ vers le club saoudien d’Al-Nassr, rien n’a encore été officialisé, de quoi entretenir le mystère sur l’avenir du joueur de 37 ans.

Cristiano Jr retourne à l’académie du Real

En tout cas, l’avenir de son fils aîné est déjà plus clair. Cristiano Jr, qui évolue depuis plusieurs années dans les mêmes clubs que son père, semble également promis à un bel avenir et a empilé les buts avec le Real Madrid, la Juventus et Manchester United. Et si l’on en croit les informations du média espagnol La Razon, le garçon de 12 ans aurait de nouveau rejoint l’académie du Real Madrid. Dans la catégorie des u14, il aurait inscrit plus de 50 buts en 20 matches.

Reste maintenant à savoir si CR7 suivra le même chemin, certaines rumeurs courent quant à un retour à la Maison Blanche, où le natif de Funchal a évolué pendant 9 ans, inscrivant 450 buts en 438 matches et remportant 4 Ligues des Champions.