Le fils de Bergkamp à l'essai à Arsenal

Le fils de Dennis Bergkamp vient de se voir offrir l'opportunité d'effectuer une période d'essai à Arsenal.

vient de mettre à l'essai le fils de la légende du club, Dennis Bergkamp.

Mitchel Bergkamp, ​​22 ans, a passé la semaine à s’entraîner à London Colney avec l’équipe des moins de 23 ans de Steve Bould. Le milieu de terrain est libre de tout engagement depuis l'été dernier et son départ du club néerlandais d'Almere City, où il a progressé dans les rangs des jeunes.

Arsenal va donc l'observer de plus près lors des prochains jours alors que le club cherche à faire évoluer la structure des U23. Les Gunners ont envoyé une grande partie de leurs jeunes joueurs en prêt cet été, tout en ajoutant à leurs rangs une foule de nouvelles recrues, émanant à la fois du pays et de l'étranger.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Bergkamp Jr se sent comme chez lui à Arsenal

Ils manquent cependant de joueurs expérimentés des moins de 23 ans, seuls neuf de ceux du groupe actuel de Bould étant incapables de jouer également pour les moins de 18 ans. Cela a vu plusieurs joueurs avec une expérience en équipe première repêchés dans l'équipe qui a fait match nul 3-3 contre ce week-end, en l'occurrence Cedric Soares, Reiss Nelson, Joe Willock et William Saliba.

Ainsi, l'ajout potentiel de Bergkamp, ​​âgé de 22 ans, pourrait être une option attrayante, bien qu'il n'ait jamais joué au plus haut niveau dans son pays natal. Mitchel a grandi à Londres et était sur le terrain avec son père lors de son jubilé contre l' en 2006, qui était le match d'inauguration à l'Emirates Stadium. Et bien qu'il ait quitté l' il y a 14 ans, il porte toujours Arsenal dans son cœur. "Mon père a également joué pour l'Inter et l'Ajax, deux clubs merveilleux, mais à Arsenal on se sent comme à la maison", a-t-il déclaré lors d'une interview avec ELF Voetbal l'année dernière. "Que je choisisse l'Emirates ou Highbury? J'aurais préféré jouer à Highbury. Il y a les souvenirs de tout ce que mon père a fait pour le club."

Dennis Bergkamp a, pour information, fait 423 apparitions pour Arsenal au cours de son brillant séjour de 11 ans dans le nord de Londres, qui s'est étalé de 1995 à 2006.