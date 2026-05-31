Le Feyenoord s'intéresse de près à une pépite suédoise : un transfert record se profile

Le Feyenoord s’intéresse à Zinedin Smajlovic. Selon la chaîne norvégienne TV 2, le club de Rotterdam figure parmi les formations qui suivent le défenseur central de 22 ans évoluant à Sandefjord, auteur d’une saison remarquée dans le championnat norvégien.

Cet intérêt n’étonne guère : le défenseur bosno-suédois, considéré comme l’une des révélations de l’Eliteserien, a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens grâce à ses performances solides.

Selon la chaîne, les Rotterdamois ont déjà pris contact avec Sandefjord pour s’informer sur la situation du défenseur. Le Celtic Glasgow et Toulouse se seraient également manifestés auprès du club norvégien pour ce talentueux stoppeur.

À Sandefjord, on anticipe sérieusement un départ cet été. Selon la même source, l’intérêt est concret et une offre officielle pourrait suivre très prochainement.

Le directeur sportif Matteus Bardsen refuse toutefois de citer les clubs concernés : « En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs concernant les clubs ou les joueurs. Il est évident que nos joueurs attirent l’attention et que l’Eliteserien gagne en visibilité. Zinedin est un joueur de Sandefjord, et c’est là-dessus que nous nous concentrons. »

Sandefjord n’est toutefois pas contraint de prendre une décision hâtive : sous contrat jusqu’en 2028, le joueur offre au club une marge de manœuvre confortable en cas de négociations.

Un transfert record en perspective

Si son départ semble inévitable, le club norvégien entend bien tirer le meilleur parti de cette opération et vise un transfert record.

Le record est actuellement détenu par Stefán Ingi Sigurdarson, transféré l’hiver dernier aux Go Ahead Eagles pour environ trois millions d’euros.