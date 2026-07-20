Le Feyenoord recrute un attaquant issu de l'Ajax

Levi Haps rejoint le centre de formation du Feyenoord, comme l'annonce Feyenoord Youth Watcher sur X. Cet attaquant de 17 ans arrive du Royal Antwerp FC et a déjà évolué à l'Ajax, à l'ADO Den Haag et au Sparta Rotterdam.

Né en 2005, il portait depuis l’année dernière les couleurs de l’équipe U18 anversoise. L’attaquant a inscrit cinq buts en douze matchs au niveau junior, soit une réalisation toutes les 137 minutes.

Formé au Sparta Rotterdam, il avait rejoint l’Ajax en 2018 avant de poursuivre son parcours à l’ADO Den Haag puis, en 2023, au Royal Antwerp FC.

Il revient donc aujourd’hui aux Pays-Bas. Au centre d’entraînement de Varkenoord, à Rotterdam, l’attaquant talentueux va poursuivre sa progression vers le statut de footballeur professionnel.

Son équipe d’intégration au sein de la formation néerlandaise n’a pas encore été communiquée, mais il pourrait rapidement attirer l’attention de Giovanni van Bronckhorst pour l’avenir.

En juin, Feyenoord Youth Watcher avait également annoncé le départ du jeune talent Damin el Fayda, défenseur de 16 ans qui rejoindra le RB Leipzig cet été.