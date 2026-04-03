Le Feyenoord récompense son évolution rapide en lui offrant un contrat jusqu'en 2029

Tobias van den Elshout reste fidèle au Feyenoord. Le milieu offensif (19 ans) a signé vendredi un contrat qui le lie au club de Rotterdam jusqu'à la mi-2029. De plus, le Feyenoord dispose d'une option lui permettant de prolonger le contrat d'un an, jusqu'à la mi-2030.

Feyenoord avait déjà annoncé le 12 mars qu'un accord de principe avait été conclu avec le jeune international, qui a récemment réalisé un triplé pour les Oranje U19. L'ancien contrat de Van den Elshout au De Kuip courait encore pendant plus d'un an.

Van den Elshout a suivi pratiquement tout le parcours de la formation des jeunes du Feyenoord et s'entraîne cette saison avec l'équipe de Robin van Persie. Le milieu de terrain totalise 28 minutes avec l'équipe première du Feyenoord, réparties sur six matches.

« C'est une journée formidable pour moi, ma famille et mes amis. Tout le monde autour de moi, c'est un beau moment », se réjouit le jeune joueur du Feyenoord après la signature des contrats.

« J’ai le sentiment de m’améliorer sans cesse et d’être de plus en plus à ma place. Ça fait du bien. Et ce contrat est aussi une belle récompense », explique Van den Elshout en référence à son nouveau contrat à long terme à Rotterdam-Sud.

Originaire de La Haye, il a récemment disputé quelques minutes lors du Klassieker contre l’Ajax. « C’est le rêve de tout petit garçon, de jouer pour le Feyenoord tout court. Mais le Klassieker m’a vraiment marqué, le fait d’être sur le terrain. Je suis très fier d’avoir pu disputer le Klassieker sous le maillot du Feyenoord. »