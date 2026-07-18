Le Feyenoord reçoit une offre revalorisée du TSG Hoffenheim

Selon FR12, le TSG Hoffenheim poursuit activement le recrutement de Leo Sauer. Le club de Bundesliga a déposé ce week-end une offre améliorée auprès du Feyenoord et espère conclure un accord pour le transfert de l’ailier de 20 ans. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent.

Le club allemand s’était déjà manifesté au stade De Kuip plus tôt dans ce mercato, mais la première proposition avait été jugée insuffisante par Feyenoord. Hoffenheim n’a pas renoncé et tente désormais de convaincre les Rotterdamois avec une nouvelle offre financière.

Le joueur lui-même est favorable à un départ en Allemagne : l’international slovaque voit dans Hoffenheim une étape attractive pour la suite de sa carrière, notamment parce que le club lui promet un temps de jeu plus régulier en Bundesliga.

Le Feyenoord se trouve en position de force : sous contrat jusqu’en 2028, Sauer n’est pas contraint de partir, et le club ne lâchera que si l’indemnité réclamée est satisfaite.

Recruté à l’été 2023 pour un montant modeste en provenance du MSK Zilina, le Slovaque s’est d’abord aguerri en prêt au NAC Breda avant de s’imposer comme un pilier de l’effectif du Feyenoord et de devenir international.

La saison passée, il a pris part à 44 rencontres officielles sous le maillot du Feyenoord, inscrivant six buts et délivrant six passes décisives, dont trois réalisations et deux offrandes en vingt apparitions en Eredivisie.

Actuellement en convalescence, l’ailier participe tout de même au stage de préparation du Feyenoord en Belgique : il est le seul blessé à avoir fait le déplacement.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à sept millions d’euros.