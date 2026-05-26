Le Feyenoord présente son directeur technique, Dévy Rigaux

Le Feyenoord a officialisé mardi la nomination de Dévy Rigaux au poste de directeur technique. Âgé de 38 ans et originaire de Belgique, il arrive en provenance du Club de Bruges et prendra ses fonctions à Rotterdam dès le 1^(er) juin. Chez les Rotterdamois, il succède à Dennis te Kloese, qui ralliera le CF Monterrey (Mexique) cet été après plus de quatre ans de service.

Présent au Club de Bruges depuis 2009, il y a commencé comme entraîneur des jeunes avant de grimper les échelons jusqu’à la direction sportive. Il aborde désormais un nouveau défi de l’autre côté de la frontière.

Au cours des deux années et demie où il a occupé le poste de directeur sportif au Club Bruges, le club a remporté plusieurs trophées : le titre national en 2023/24 et 2024/25, ainsi que la Croky Cup cette saison.

Samedi, le club a également officialisé l’arrivée de Robert Eenhoorn, ex-directeur général de l’AZ, au poste de directeur général. Ce dernier prend lui aussi la suite de Te Kloese, qui supervisait jusqu’alors les domaines sportif et administratif du club rotterdamois.

« Nous sommes extrêmement heureux de l'arrivée de Dévy », a déclaré Toon van Bodegom, président du Conseil de surveillance du Feyenoord, sur le site web du club. « La recherche d’un directeur technique est bien sûr en cours depuis un certain temps déjà et, en tant que direction du club, nous avons examiné et rencontré plusieurs candidats potentiels. Compte tenu du départ de Dennis te Kloese et de l’approche du mercato estival, il était bien sûr essentiel de faire avancer le processus de sélection pour ce poste. »

« Avec Dévy Rigaux, nous accueillons l’un des responsables techniques les plus appréciés du football européen. Au Club Bruges, il a démontré un excellent flair pour détecter les talents émergents. Il partage par ailleurs la vision de Feyenoord, qui place le centre de formation au cœur du projet. Nous sommes donc convaincus qu’il saura affiner notre politique sportive et propulser le club vers de nouveaux sommets. »

Dans ce communiqué, Rigaux revient sur sa nomination. « Feyenoord est un club fantastique pour débuter. La base est solide à De Kuip, le centre de formation de Varkenoord regorge de talents et, sportivement, de nombreux titres ont été conquéris. C’est à moi qu’échoit l’honneur de poursuivre cette dynamique. Un défi exaltant que j’aborde avec enthousiasme. »