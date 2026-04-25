Le Feyenoord obtient une réponse claire et nette de Robert Eenhoorn

La lutte de pouvoir au Feyenoord s’intensifie à l’approche de la vacance du poste de directeur général. Selon l’Algemeen Dagblad, Robert Eenhoorn a manifesté son intérêt auprès du club rotterdamois, tandis que Robin van Persie souhaite que Dick Advocaat prolonge son mandat.

Au sein du conseil de surveillance, les avis sont partagés : Mikos Gouka, spécialiste du club, indique que Alexander van der Lely et Rob Tromp soutiennent ouvertement l’ancien patron d’AZ, tandis qu’Eelco Blok et Toon van Bodegom restent réservés. Chez les supporters, Eenhoorn est pourtant perçu comme le candidat idéal.

Dans l’ombre, l’influence de Sjaak Troost reste palpable : bien qu’il ne siège plus officiellement, son mandat court jusqu’en 2027 et son avis continue de peser, indirectement, via Van Bodegom.

La position de Van Bodegom est par ailleurs discutée : les Vrienden van Feyenoord souhaitent son départ à l’issue de son mandat, jugeant son implication trop pesante dans le quotidien du club. Le président de la RVC viserait pourtant un troisième mandat, une démarche peu courante.

En attendant, Van Bodegom continue d’apporter un soutien sans faille à l’entraîneur Van Persie. Malgré des performances sportives décevantes cette saison, la direction invoque principalement le nombre élevé de blessures pour expliquer la situation. Des plans sont prêts pour réformer en profondeur le personnel médical et technique.

Si Robin van Persie prolonge son séjour au club la saison prochaine, il souhaite que Dick Advocaat poursuive son rôle de conseiller. Alors que l’entraîneur expérimenté devait initialement quitter ses fonctions après la rencontre face au PEC Zwolle, il se dit désormais ouvert à une prolongation. « J’en serais ravi », a confirmé Van Persie, qui échange quotidiennement avec lui.

Giovanni van Bronckhorst est également évoqué pour renforcer l’encadrement technique. L’ancien entraîneur du club est toujours sous contrat avec Liverpool, mais un départ n’est pas exclu. Selon son entourage, aucune démarche concrète n’a toutefois encore été engagée.