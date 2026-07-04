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« Le Feyenoord envisage un immense talent pour succéder à Givairo Read »

Mercato
Feyenoord
Wolfsbourg
S. Kumbedi

Le Feyenoord souhaite profiter de la relégation du VfL Wolfsburg. Le jeune talent français Saël Kumbedi (21 ans) est sur les tablettes du directeur technique Devy Rigaux, d’après le rédacteur en chef de Foot Mercato, Sébastien Denis.

Cette information intervient alors que le départ du latéral droit Givairo Read, 20 ans, est envisagé, plusieurs grands clubs européens s’intéressant de près à son profil.

Si le club parvient à recruter Kumbedi pour le remplacer, le stade De Kuip accueillera à nouveau un talent d’exception au poste d’arrière droit.

Considéré comme un grand espoir depuis ses performances avec Le Havre lors de l’Euro U17 2022, il avait rejoint l’Olympique lyonnais pour 1 million d’euros.

Après 62 matchs officiels sous le maillot lyonnais, Wolfsburg a déboursé 6 millions d’euros l’été dernier pour s’attacher ses services. En Allemagne, il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2029.

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Malgré la relégation de Wolfsburg, le latéral droit a délivré cinq passes décisives lors de sa première saison en Bundesliga, ce qui rend peu probable son maintien en deuxième division.

Le Feyenoord affronte toutefois une concurrence vive : l’AS Rome, le FC Porto, la Lazio et un club de Ligue 1 suivent aussi le dossier. Selon Transfermarkt, la valeur du Français s’élève à 12 millions d’euros.

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