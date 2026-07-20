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imago-sport-1072661136.jpgANP
Rian Rosendaal

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Le Feyenoord a vendu Hwang pour cinq millions d'euros

Mercato
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FC Porto

In-Beom Hwang quitte officiellement le Feyenoord pour s'engager avec le FC Porto. Le milieu de terrain de 29 ans signe un contrat de trois ans, avec une option pour une quatrième saison, en faveur du club entraîné par Francesco Farioli. Selon FR12.nl, le Feyenoord percevra cinq millions d'euros pour cette transaction

Le milieu de terrain, qui avait déjà trouvé un accord avec le club portugais et réussi sa visite médicale, voit ainsi son transfert officialisé après que les deux clubs se sont entendus sur les modalités financières.

L’international sud-coréen, courtisé par des clubs anglais, allemands, du Moyen-Orient ainsi que par les Mexicains de Monterrey dirigés par Dennis te Kloese, a finalement opté pour Porto, séduit par le projet de Farioli et la perspective de disputer la Ligue des champions.

Recruté en 2024 pour sept millions d’euros en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, le milieu de terrain s’était rapidement imposé comme un pilier de l’entrejeu, malgré plusieurs blessures.

Il a par ailleurs dû faire face à une forte concurrence, notamment celle de Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder et Sem Steijn, sans oublier l’arrivée estivale de Charles Vanhoutte au De Kuip.

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Il quitte Rotterdam après 54 matchs, 4 buts et 8 passes décisives.

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