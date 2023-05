Le FC Porto vient-il de battre le record de penaltys dans un match?

Ce samedi, 4 penaltys ont été sifflé lors de la rencontre entre Famalicão et le FC Porto. Le record du plus grand nombre en un match a-t-il été battu?

Famalicão – FC Porto : un match intéressant pour les suiveurs du championnat portugais (d'autant plus depuis la confrontation houleuse en demi-finale de Coupe du Portugal) mais inconnue au bataillon pour une grande majorité de fans de football. Pourtant, les 41 petits kilomètres qui séparent les deux stades promettaient un spectacle et une intensité de tous les instants. Et on n'a pas été déçus puisqu'en plus d'un score fleuve (victoire 2-4 des champions en titre), l'arbitre Fábio Verissimo a accordé pas moins de 4 penaltys. Le record du plus grand nombre en un match a-t-il été battu?

4 penaltys pour battre le record?

Ce samedi soir, ce n'était pas Lille-OM, Bayern-Leipzig ni Barça-Sociedad qu'il fallait regarder pour voir du suspense et du spectacle mais bien Famalicão-Porto. Outre un scenario dantesque (0-2 à 2-4 en passant par 2-2) et un quadruplé de Mehdi Taremi, ce match était une affaire de penaltys. Le premier est accordé à la 7ème minute au FC Porto pour une faute d'Ivo Rodrigues sur Otávio avant un second, pour Famalicão cette fois, pour une faute de Pepê sur Otávio à la 45ème minute. Deux autres suivront en seconde mi-temps, tous deux pour le FC Porto : à la 67e pour une faute de main de Youssouf Zaydou et à la 75e pour une faute d'Otávio sur Evanilson. 4 penaltys dans un même match, est-ce le record du monde?

Non, malheureusement, ce Famalicão – FC Porto ne l'a pas battu, mais il n'est pas passé loin. En réalité, il n'a manqué qu'un penalty pour égaler le record, vieux de 34 ans (en étant tatillons, on pourrait compter que Taremi a raté son premier penalty avant que l'arbitre ne le fasse tirer à nouveau mais, officiellement, il ne compte pas comme un 5ème penalty). En ce lundi de Pâques 1989, on se rend en Angleterre où Crystal Palace reçoit Brighton sous les ordres de Kelvin Morton. Particulièrement motivé, l'homme en noir accordera 5 penaltys, dont 4 pour les locaux. Et si les joueurs de Crystal Palace n'étaient pas doués dans l'exercice, 3 de leurs 4 essais ayant été loupés, cela ne les a pas empêché de s'imposer 2-1 malgré tout. De quoi rassurer les mauvais tireurs.

En Ligue des Champions, le record est resté calé à 3 penaltys en une seule rencontre, mais ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. La première date de 2000 lors de l'affrontement en poules entre le Real Madrid et le Dynamo Kiev. Il fut directement égalé la saison suivante, lors de la finale opposant Valence au Bayern Munich et dont le dénouement s'est finalement joué aux tirs au but, tiens tiens. La troisième et dernière fois c'était en 2010 lorsque le Partizan Belgrade s'est incliné 3-1 contre Arsenal malgré deux penaltys sifflés en sa faveur.