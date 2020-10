Le FC Barcelone travaille sur les contrats de Lenglet et De Jong après avoir trouvé un accord avec Ter Stegen

Le Barça devrait bientôt annoncer que son gardien allemand a signé un nouveau contrat, le plan étant de mettre en place deux autres accords.

Le travaille sur les prolongations de contrats de Frenkie de Jong et Clement Lenglet après avoir trouvé un accord avec Marc-André ter Stegen, selon les informations de Goal. Le géant de la a vu les discussions avec son gardien de but international allemand s'éterniser plus longtemps que le club catalan ne l'aurait souhaité. Un accord a cependant été conclu avec Ter Stegen et une annonce officielle est en préparation.

Marc André Ter Stegen était lié avec le Barça que jusqu'en 2022, mais le club catalan a surmonté les problèmes causés par la pandémie de Coronavirus pour relancer les discussions et le faire signer un nouveau bail. Marc André Ter Stegen est en passe de devenir l’un des joueurs les mieux payés du Camp Nou, son importance pour l’équipe de Ronald Koeman étant reconnue dans ce nouveau contrat lucratif. Avec cette saga sur le point de se terminer, les Blaugrana sont en mesure de tourner leur attention ailleurs.

Lenglet récompensé pour ses progrès

Clément Lenglet est un autre de ceux que le conseil d'administration du Camp Nou a hâte de récompenser pour ses progrès impressionnants depuis son arrivée au club. Le défenseur français est devenu un élément clé de leurs plans et dispose toujours du contrat qu'il a signé à son arrivée en 2018. Ses performances constantes et son attitude positive ont fait de lui une figure populaire auprès de ses coéquipiers et du staff, et cette réputation lui permettra de conclure un nouvel accord bien qu'il soit déjà lié avec le Barça jusqu'à l'été 2023.

Goal a également appris que des pourparlers auront lieu avec le milieu de terrain néerlandais, Frenkie De Jong. L'international néerlandais est un autre joueur sur lequel les Blaugrana comptent s'appuyer dans un avenir à moyen terme, avec son contrat allant jusqu'en 2024. Il n'a pas encore atteint son potentiel maximum, ni même accompli dans le football espagnol ce qui était attendu de lui lorsqu'il est arrivé dans un transfert majeur en provenance de l' Amsterdam, mais à 23 ans, il possède encore un énorme potentiel, faisant de lui un joueur clé du projet du Barça.

Koeman est convaincu qu'il peut tirer le meilleur parti de son compatriote, qu'il a déjà dirigé en sélection nationale, et souhaite qu'il fasse partie des plans à long terme en Catalogne. Josep Bartomeu est prêt à agir sur ce point, le président du Barça sous le feu des projecteurs est désireux de livrer des nouvelles positives au milieu de sérieuses questions sur sa présence actuelle. Il se pourrait que son dernier acte soit d’offrir une vague de renouvellements, les dirigeants du Camp Nou étant convaincus que la confirmation de la prolongation de Ter Stegen sera suivie de bonnes nouvelles en ce qui concerne Lenglet et De Jong.