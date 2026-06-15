Trois émissaires de Global Assets, l’agence qui représente le jeune ailier Yan Vergili (19 ans), ont rencontré Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, ce lundi après-midi à la Cité du sport. Objectif : discuter du retour du joueur majorquin au club catalan, après la relégation de Majorque en deuxième division.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, qui cite des sources proches du club, la délégation comprenait Álvaro Aiquón, Isaac García ainsi que l’ancien footballeur Nacho Monreal. Au menu des discussions : les modalités du retour du jeune ailier, courtisé par plusieurs clubs. Entièrement focalisé sur la lutte pour maintenir Majorque en Liga durant le sprint final, Vergili a pu mûrir lors de sa première expérience dans l’élite.

L’ailier de Vilassar de Mar a disputé 31 matches de championnat avec Majorque cette saison, marquant deux buts et délivrant six passes décisives, titularisé à seulement 11 reprises et utilisé comme joker pour le reste, totalisant 1 796 minutes de jeu. Son statut s’est dégradé à l’arrivée de Demichelis, qui a adopté un 4-4-2 sans ailiers attitrés. Il a également pris part à 3 rencontres de Coupe du Roi, toujours en cours de match, pour 28 minutes au total.

Le Barça avait conclu un accord avec Majorque le 28 août 2025, conservant 40 % des droits sur une future vente et une option d’achat prioritaire. Le joueur est lié au club jusqu’en 2030 par un contrat doté d’une clause libératoire de 30 millions d’euros, laquelle peut être abaissée à 12 millions en cas de relégation de Majorque en deuxième division – scénario qui s’est concrétisé, ouvrant ainsi la voie à un retour à Barcelone à moindre coût.