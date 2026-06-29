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Abdelmawgood Samir

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Le FC Barcelone place Casado sur le marché des transferts et en fixe le prix

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L'agent du joueur le propose au Milan AC

Marc Casado, milieu de terrain du FC Barcelone, examine toujours avec calme ses options pour l’avenir. Selon la presse italienne, son agent l’aurait proposé à l’AC Milan, désireux de renforcer son entrejeu lors du mercato estival. Le Barça évalue le joueur à environ 25 millions d’euros.

Selon La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes, l’agent de Casado, aurait profité de ses discussions avec le club lombard au sujet de l’attaquant Gonzalo Ramos pour évoquer la possibilité de recruter le Catalan auprès de la direction milanaise.

Toutefois, la priorité des Rossoneri reste le Norvégien Morten Høiland, milieu du Sporting Lisbonne, mais le coût élevé de l’opération pourrait ouvrir la porte à d’autres options, dont Casado.

Pour l’instant, Casado prend son temps : il attendrait la fin des deux semaines qui précèdent le début de la préparation estivale pour se prononcer, conscient de la multiplicité des pistes à sa disposition.

L’intérêt pour le joueur ne se limite pas à l’Italie : des clubs européens et saoudiens ont aussi manifesté leur intérêt. De son côté, le club turc de Beşiktaş a entrepris des démarches pour connaître les conditions d’un éventuel transfert et a déjà contacté Mendes afin d’évaluer la situation du joueur du Barça.

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