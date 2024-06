Le drôle de conseil de Sychev à Safonov pour réussir en Ligue 1

Dimitri Sychev a donné un conseil surprenant à Matvey Safonov pour réussir en Ligue 1.

C’est une belle ascension pour le gardien russe. Dernier rempart du Krasnodar, Matvey Safonov sera un joueur du PSG la saison prochaine. L’international aurait déjà passé sa visite médicale cette semaine et devrait rejoindre officiellement le club de la capitale dès l’ouverture du mercato estival le 1er juillet pour un montant de 20 millions d’euros, bonus compris. Alors qu’il va connaitre sa toute première expérience à l’extérieur, Matvey Safonov a reçu les conseils d’un compatriote passé par l’Hexagone en l’occurrence Dimitri Sychev.

Dimitri Sychev apprécie le transfert de Matvey Safonov au PSG

C’est la première recrue du Paris Saint-Germain cet été. Une recrue surprenante et même inattendue puisque c’était plutôt Lucas Chevalier qui était annoncé dans la capitale ces dernières semaines. Finalement, c’est Matvey Safonov qui sera la doublure de Gianluigi Donnarumma. Un transfert qui va rapporter de la visibilité au championnat russe selon Dimitri Sychev.

« Je pense que le transfert de Safonov au PSG est une excellente publicité pour le niveau de notre championnat et de nos meilleurs joueurs », a confié l’ancien attaquant de l’OM à l’agence de presse TASS.

Le conseil de Sychev à Safonov pour réussir au PSG en Ligue 1

Dimitri Sychev n’a passé qu’une saison et demi à l’Olympique de Marseille entre janvier 2003 et juillet 2004. Malgré cette courte aventure, l’ex-attaquant russe sait comment Matvey Safonov peut réussir au PSG et en Ligue 1.

« Marseille et le PSG sont des ennemis pour toujours, comme on dit, je ne peux qu’aider. Des conseils ? Le plus important est d’apprendre la langue et de s’adapter à l’équipe. Là-bas, tout est créé pour le football. Il vous suffit de vous montrer. Safonov, bien sûr, correspond au niveau du PSG et du championnat de France, je pense qu’il a de bonnes chances de devenir numéro 1 », a-t-il expliqué.