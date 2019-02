Le dispositif de TF1 pour le mondial féminin : Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires pour les Bleues

François Pellissier, le directeur des sports de TF1, a dévoilé les grandes lignes de la couverture de la prochaine Coupe du monde féminine en France.

Lors de la troisième édition de Think Football 2019 où plusieurs acteurs du ballon rond débattent pendant une journée, le directeur des sports du Groupe TF1, François Pellissier, a donné les grandes lignes de la prochaine couverture de la Coupe du monde féminine par sa chaîne.

Pour le tournoi organisé en France, et dont le match d'ouverture est programmé le 7 juin prochain, TF1 diffusera ainsi 25 affiches de la compétition dont les rencontres des Bleues. "Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires pour les matches de l’Equipe de France féminine", a indiqué à ce sujet Pellissier.

"Un dispositif proche de la Coupe du monde chez les hommes"

TF1 mise beaucoup sur cette compétition dans une année creuse, sans Euro ni Coupe du monde chez les hommes. "On aura un dispositif proche de celui de la CdM masculine 2018 en Russie. Ça sera le plus grand événement sportif de l’année 2019. en plus, L’EdF a une grande chance de remporter la compétition. Donc on s'attend à d'excellentes audiences cet été."

Une autre équipe de commentateurs sera mise en place. "Christian Jeanpierre et une consultante dont on dévoilera prochainement le nom, seront notre deuxième équipe de commentateurs.

Le dispositif sera accompagné de manière plus large afin de faire vivre l'intégralité de la compétition. "Il y aura 5 Téléfoot spécialement dédiés à ce mondial 2019 pendant la compétition. Denis Brognart sera à la présentation du magasine de soir de match, avec sur le plateau des spécialistes et des entraîneurs de foot féminin, notamment Olivier Echouafni et Reynald Pedros."