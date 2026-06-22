Le dévouement de Jan Paul van Hecke est remis en question : « Es-tu vraiment impliqué avec les Oranje ? »

La vidéo que Jan Paul van Hecke a tournée pour Tottenham Hotspur après son transfert a irrité le journaliste de la NOS, Rida Deraoui.

Officiellement transféré la semaine dernière de Brighton & Hove Albion à Tottenham pour soixante millions d’euros, le défenseur a, d’après le journaliste, mal choisi son moment. Le contenu qu’il a ensuite réalisé pour son nouveau club n’a pas non plus convaincu Deraoui.

« Jan Paul van Hecke a été transféré à Tottenham. Il a alors pris une photo et tourné une vidéo pour Tottenham, vêtu d’un maillot de Tottenham », commence-t-il.

« Je me dis alors : tu te concentres sur cette Coupe du monde ? Ou tu te concentres sur la suite de ta carrière ? Avec Tottenham. Tu tournes des vidéos, tu crées du contenu… », poursuit Deraoui.









L’humoriste Jawad El Harouchi, peu convaincu par les critiques du journaliste, rétorque avec ironie : « C’est trop fort, mec. C’est quand même sympa, non ? Qu’ils fassent ça. »

Malgré la réaction d’Es Soufi, Deraoui maintient son point de vue : « Tu t’entraînes avec l’équipe nationale néerlandaise et tu tournes des vidéos pour Tottenham… »

Van Hecke n’est d’ailleurs pas le seul à avoir finalisé un transfert pendant la Coupe du monde : Ismael Saibari a récemment quitté le PSV pour le Bayern Munich et a même passé sa visite médicale avec le club allemand en marge du stage aux États-Unis.