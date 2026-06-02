Formé à Amsterdam, Derrick Luckassen (30 ans) s’apprête à vivre sa première Coupe du monde. Le frère de Brian Brobbey, actuellement sous les couleurs de Pafos FC à Chypre, a été retenu par le Ghana.

En mars 2026, Luckassen a fait ses débuts avec les Black Stars. Après seulement 34 minutes de jeu lors d’un match amical international, il s’apprête donc à vivre sa première Coupe du monde.

L’ancien international junior néerlandais a été appelé pour remplacer Alexander Djiku, âgé de 31 ans.

Le défenseur du Spartak Moscou s’est blessé et renonce à la phase finale.

Si la sélection ghanéenne doit encore officialiser sa présence, le droitier a déjà été aperçu au sein des Black Stars.

Selon l'agence de presse Reuters, son nom aurait déjà été transmis à la FIFA. Le gardien amstellodamois Paul Reverson (20 ans), sous contrat avec l'Ajax, serait quant à lui écarté.

Logé dans le groupe L, le Ghana affrontera le Panama, l’Angleterre et la Croatie.