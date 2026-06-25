Le défenseur français dévoile sa stratégie pour contenir Haaland

Le défenseur français Dayot Upamecano (Bayern Munich) a lancé un avertissement à son homologue norvégien Erling Haaland (Manchester City), à la veille de leur confrontation, vendredi soir, lors de la 3^e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections, qui caracolent en tête du groupe 9 avec six points chacune (victoires contre le Sénégal et l’Irak), pourraient voir la différence de buts, actuellement favorable aux Bleus, jouer un rôle décisif.

« Avec Haaland, il faut toujours le surveiller de près, surveiller sa position, ainsi que celle du joueur qui a le ballon », a déclaré Obamikanou au journal français « L’Équipe ».

Il poursuit : « Quand il se place derrière moi et qu’un de ses partenaires part sur l’aile, je dois jeter un, voire deux regards pour anticiper sa trajectoire et son positionnement. Tout le monde sait qu’il est extrêmement rapide, un peu à l’image de Kylian Mbappé. »

Selon Foot Mercato, il a ajouté : « Il lui suffit d’une fraction de seconde pour changer de direction. Il faut donc le surveiller en permanence. Si vous ne parvenez pas à anticiper son geste et à l’empêcher de récupérer le ballon, vous devez essayer de le repousser vers l’aile. C’est un joueur qui adore le contact physique, tout comme moi. »

Il a ajouté : « Mais parfois, il faut gérer le match, le repousser vers l’un des côtés et réduire son angle de tir. Sur les remises en jeu de son équipe, il vaut toujours mieux doubler la marque. Le joueur de mon équipe chargé de le marquer, qui est généralement l’arrière latéral, ne doit pas être loin de lui, et je dois rester juste derrière lui, près de lui, mais pas trop près. »

« Il est difficile de lire ses mouvements et de l’anticipation, car il est très puissant. Avec lui, c’est toujours une véritable bataille », conclut le défenseur.

Rappelons que Haaland a déjà inscrit quatre buts en deux matchs avec la Norvège dans cette Coupe du monde : un doublé contre l’Irak et un autre face au Sénégal.