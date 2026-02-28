Le CV de Mourinho est en réalité MEILLEUR que celui de Guardiola – la preuve est incroyable !

Dans une analyse passionnée qui a déjà été visionnée plus d'un million de fois, FanZone de GOAL se lance tête baissée dans l'un des débats les plus animés du monde du football : qui a le CV le plus impressionnant en tant qu'entraîneur, José Mourinho ou Pep Guardiola ?

JFTV Luca ne perd pas de temps pour exprimer clairement sa position.

« Le CV de José Mourinho est meilleur que celui de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur. »

À partir de là, il retrace le parcours de Mourinho avec une précision implacable, depuis le tout début de son ascension.

« Parlons de Barcelone. Lui et Guardiola ont tous deux travaillé au club en même temps. Il n'a pas obtenu le poste qu'il voulait (au Barça). Il est ensuite parti au Benfica avant de rejoindre Porto, où il a connu le succès, remporté plusieurs trophées, puis il est allé à Porto, où il a remporté littéralement tous les trophées européens possibles en deux saisons, tout gagné au niveau national et européen, la Coupe UEFA et la Ligue des champions, remportant la Ligue des champions avec Porto, ce qui est sans doute sa plus grande réussite, pourrait-on dire. »

Le commentaire passe ensuite à Stamford Bridge, dépeignant une équipe de Chelsea qui était loin d'être la superpuissance qu'elle allait devenir par la suite.

« Il rejoint Chelsea, et à ce moment-là, sans vouloir vous manquer de respect, Charlie, ce n'était pas le club de haut niveau qu'il est aujourd'hui. Arsenal dominait la ligue, Manchester United dominait la ligue. Chelsea venait d'arriver avec Abramovich qui avait recruté tous ces joueurs, mais Mourinho a été le catalyseur de tout.

Il a remporté le championnat dès sa première saison, ne concédant que 15 buts, l'un des exploits les plus impressionnants de l'histoire de la Premier League à ce jour. Et il a récidivé lors de la saison 2005/2006. »

Vient ensuite l'Inter Milan et le triplé historique qui reste unique dans le football italien. C'est un sujet qui le touche particulièrement, car il est fan de la Juventus.

« Il rejoint ensuite l'Inter Milan. Non seulement il remporte le championnat, mais il réalise également le triplé lors de la saison 2009/2010, ce qui fait de lui le seul club italien à avoir accompli cet exploit à ce jour. Je déteste le dire. Cela me fait mal, honnêtement. Mais l'Inter est le seul club à avoir remporté le triplé.

Et c'est super impressionnant parce qu'il l'a fait en battant Pep Guardiola au passage, ce qui est vraiment cool parce que Barcelone avait choisi Pep pour rejoindre le club quelques années auparavant à la place de Mourinho. Il avait cette histoire de revanche. Il les a éliminés. Et on pourrait parler des décisions arbitrales et tout ça. Mais vous étiez meilleurs qu'eux, et ils vous ont quand même éliminés. »

Le Real Madrid est présenté comme le chapitre ultime de la revanche.

« Il part ensuite à Madrid, où il continue de tourmenter Pep, ce qui est encore une fois fou quand on y pense. Barcelone dominait la ligue. Et lors de la saison 11/12, José Mourinho met fin à la domination de Pep Guardiola en remportant la ligue avec 100 points, la première équipe à réaliser cet exploit dans l'histoire de la Liga. Le Barça a égalé ce score la saison suivante, mais le Real Madrid a été le premier à le faire. »

Retour à Stamford Bridge pour un deuxième mandat, puis une période mémorable avec Manchester United.

« Il revient ensuite en Premier League avec Chelsea et remporte le championnat. Je pense que c'est le seul entraîneur à avoir été en tête du classement de la Premier League depuis la première journée jusqu'à la fin, remportant le championnat de manière très dominante.

Il est parti à Manchester United et, avec le recul, il a été l'entraîneur le plus titré après Ferguson. Il a remporté l'Europa League et la FA Cup. Il a fait du bon travail là-bas. On pourrait peut-être dire qu'il n'a pas été à la hauteur, mais lui-même a déclaré que terminer deuxième était sa meilleure performance avec ce club, ce qui est fou à dire.

Même son passage à Tottenham est jugé avec indulgence.

« Il part à Tottenham. Désolé Ed, mais il ne réussit pas là-bas. (Mais) Il a un bon bilan face à Pep dans leurs confrontations directes. Il est arrivé en finale. Ils l'ont déjà licencié auparavant. Avec le recul, je pense que c'était une mauvaise décision de la part du conseil d'administration, mais il n'a rien gagné là-bas. »

Et le chapitre souvent sous-estimé de la Roma clôt le dossier.

« Il va à la Roma. Pour moi, c'est une réussite vraiment sous-estimée. Il remporte la Ligue Europa Conférence dès sa première saison, le premier trophée européen du club. Il atteint la finale de la Ligue Europa la saison suivante, mais perd malheureusement à cause de décisions arbitrales désastreuses. Il a donc atteint deux finales européennes en deux ans et était adoré à la Roma. »

La vidéo assène le coup de grâce :

« C'est aussi une incroyable récompense. Je pense qu'il est resté invaincu à domicile pendant 9 ans d'affilée. Si je suis un employeur et que je veux embaucher un manager, je regarde tout ça et je me dis : "Wow, qui peut faire mieux que ça ?" »

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le parcours du Special One — de l'entraîneur rejeté à Barcelone à la force triomphante, jamais ennuyeuse, qui remporte des triplés et des titres — est présenté dans son intégralité. Que vous soyez du côté de Mourinho ou de Guardiola, ce clip a rempli sa mission : il a relancé le débat dans le monde entier du football.