Le coup de gueule de Théo Griezmann sur les Trophées UNFP

Ce lundi, le frère d'Antoine Griezmann a manifesté son incompréhension devant l'absence de récompense pour le joueur de l'Atlético.

La remise des Trophées UNFP, qui s'est déroulé dimanche soir, a suscité de nombreux débats. De l'équipe-type de Ligue 1, où les absences d'Alexandre Lacazette ou Alexis Sanchez ont créé la polémique chez les supporters, à la remise du trophée de meilleur espoir à Nuno Mendes qui a été suivie d'un coup de gueule de Rémy Cabella, nombreuses sont les incompréhensions.

Théo Griezmann enrage

Le trophée de meilleur joueur français évoluant à l'étranger ne fait pas exception. Remis à Karim Benzema pour la quatrième année consécutive, auteur de 30 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, ce trophée échappe donc à des joueurs tels qu'Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani ou encore Christopher Nkunku. Et ce lundi, c'est le frère de Grizou qui a à son tour poussé un coup de gueule contre les récompenses attribuées dimanche. Sur son compte Twitter, Théo a posté une photo du champion du monde 2018 en demandant "C'est qui lui" et en mentionnant l'UNFP.

Il faut dire que, malgré une première partie de saison rendue compliquée par une clause dans son contrat l'empêchant de disputer des matches en intégralité, le joueur de 32 ans totalise 15 buts et 15 passes décisives en Liga et contribue grandement à la belle deuxième partie de saison de l'Atlético Madrid.