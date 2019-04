Le Coq sportif équipera le Cameroun

Le Cameroun a abandonné son fournisseur historique pour s'engager avec la marque française du Coq Sportif.

Au bout d'une idylle longue de 22 ans, la sélection camerounaise a tourné le dos à la marque allemande de Puma pour signer avec le Coq Sportif. C'est ce fournisseur qui l'équipera durant la prochaine Coupe d'Afrique, prévue cet été en Egypte.

La durée du partenariat entre les deux parties n'a pas été précisée. On peut cependant penser qu'elle s'étire au-delà de ce seul tournoi. Le Cameroun, champion d'Afrique en titre, sera aussi concerné prochainement par les qualifications de la CAN 2021 et celles du Mondial 2022.

Avec Puma, les Lions Indomptables ont connu beaucoup de moments gloire, s'adjugeant notamment les tournois continentaux de 2000 et de 2002, ainsi que l'or Olympique en 2000.

A noter qu'en signant avec la fédération camerounaise, le Coq Sportif signe son grand retour sur la scène nationale. La marque, créée par Emile Camuset, n'avait plus habillé d'équipes nationales depuis sa longue idylle avec l' (2004-2009).