Le contrat de mariage bizarre d'Endrick a fuité

Le couple Endrick a un contrat de relation, dans lequel diverses clauses façonnent leur relation et par la suite leur mariage.

Le jeune joueur du Real Madrid Endrick Felipe a fait de brillants débuts européens, entrant en jeu pendant les 10 dernières minutes du choc contre Stuttgart et inscrivant un but. Ce n'était pas la seule raison pour laquelle il devait célébrer cette semaine.

Endrick n'a eu que 18 ans en juillet dernier, ce qui lui a permis de rejoindre le Real Madrid par la suite. Cette semaine, sa partenaire Gabriely Miranda, 20 ans, a confirmé qu'ils étaient mariés – « enfin ». Le couple est en couple depuis deux ans, et Miranda l'a confirmé avec une publication montrant sa bague sur Instagram.

Ce n'est pas la première fois qu'ils concluent une relation contractuelle. Comme le raconte Marca, le couple a un contrat de relation, dans lequel diverses clauses façonnent leur relation et par la suite leur mariage.

Certains mots sont interdits, notamment « um », « kkk », « beauty », « ahem » et « ok » et ne peuvent pas être utilisés dans leurs messages. Il est également obligatoire pour eux de terminer les messages par « I love you ». Endrick a révélé ce qui se passe s’ils ne respectent pas ces conditions dans le podcast « Pod Delas » il y a plusieurs mois.

« Quiconque ne respecte pas ces conditions doit donner à l’autre personne ce qu’elle veut à la fin du mois. Par exemple, je lui ai demandé des téléphones Apple et elle me les a donnés. »