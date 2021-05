Le constat terrible d'Eden Hazard

Eden Hazard n'a pas été très bon cette saison et il est le premier à l'admettre.

Le Real Madrid et Eden Hazard n'ont pas été un mariage qui a fonctionné jusqu'à présent, et le Belge est à un match de la clôture d'une nouvelle saison sombre avec le club de ses rêves.

Pour la deuxième saison consécutive, les blessures ont empêché Hazard d'avoir le moindre impact sur la campagne de Los Blancos, mais quand il a joué dans de grands matches, il n'a pas été en mesure de contribuer, comme nous l'avons vu contre son ancien club de Chelsea.

Ce match, ce devait être son match. Le Real avait signé un nul 1-1 à l'aller à Madrid et comptait sur l'ancien Lillois pour briller dans son ancien jardin de Stamford Bridge.

Zinedine Zidane avait même titualrisé l'ancien meneur de jeu des Blues contre son ancienne formation, mais Hazard n'a jamais eu de déclic.

Pusillanime, pataud, pas inspiré, Hazard, comme le reste de ses coéquipiiers d'ailleurs, n'a rien pu faire face à la maestria de Chelsea. Et il l'admet d'ailleurs voilontiers au,moment de faire le constat de sa saison. Un constat d'échec.

"A Lille, à Chelsea, avec l'équipe nationale et maintenant au Real Madrid, il y a eu de grands matchs où je n'ai pas répondu, je ne peux pas le cacher", a expliqué Hazard dans une interview au site officiel de Lille.

«Il est clair aujourd'hui que ce sont souvent les grands joueurs qui font la différence dans les grands matches, et cela se produit de plus en plus."

"Le football n'est pas le même qu'il y a 10 ans, aujourd'hui les matchs sont plus serrés, pour gagner un gros match, vous devez déplacer collectivement le ballon en attaque, ou avoir un individu capable de débloquer la situation avec un dribble ou un tir."

