Le conseil de Roberto Carlos à James Rodriguez

L'ancien défenseur du Real Madrid Roberto Carlos a plaidé pour que James Rodriguez soit patient et attende sa chance chez les Merengue.

La légende brésilienne a exprimé son admiration pour le milieu de terrain offensif colombien et a expliqué que la plupart des supporters l'apprécient également.

"Bale ne veut pas retourner en Premier League" (agent)

James n'est pas en odeur de sainteté auprès de Zinedine Zidane, qui ne l'a utilisé que très rarement sur deux mandats. Mais pour Carlos, Zizou respecte l'ancien monégasque.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Zidane a beaucoup de respect pour James", a déclaré l'ancien international brésilien au micro de BLU Radio.

"Il fait beaucoup de rotations et chaque fois que James arrive, il se débrouille toujours bien. Le plus important maintenant, c'est qu'il continue à s'entraîner aussi bien qu'il l'a fait jusqu'ici et qu'il conserve la confiance qu'il a en lui-même", a analysé l'ancien galactique.

"Les fans l'aiment. Pour vous dire la vérité, je tiens à lui et, chaque fois que je le vois, je lui fais un gros câlin. Il a tant fait pour ce club et encore plus pour son pays."