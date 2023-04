Le conseil de Demba Ba à Antoine Kombouaré

Alors que « l'affaire Kombouaré » fait le tour des médias, l'ancien international sénégalais Demba Ba a donné un conseil à l'entraîneur français.

C'est l'affaire qui fait la Une des journaux depuis ce week-end. En marge de la rencontre de ce samedi contre Reims, l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré a écarté le latéral Jarouen Hadjam parce qu'il refusait de rompre son ramadan pour disputer la rencontre. Après avoir déclenché la polémique en France, les remous ont fini par atteindre l'Angleterre et l'ancien attaquant de Chelsea Demba Ba a pris la parole pour dénoncer cette décision.

Pas de polémique pour Antoine Kombouaré, Demba Ba lui répond

Confronté à une polémique qu'il dit ne pas comprendre, Antoine Kombouaré a précisé qu'il n'avait pas exclu son joueur mais qu'il avait décidé de ne pas le reprendre parce qu'il considère qu'un joueur qui ne s'alimente pas augmente ses risques de blessure. Il demande ainsi chaque saison à ses joueurs de confession musulmane de rompre leur jeûne les jours de match. Contrairement à leur équipier, Moussa Sissoko, Jean-Charles Castelletto, Mostafa Mohamed, Samuel Moutoussamy et Charles Traoré ont tous accepté de le faire.

Ce lundi, l'ancien attaquant de Chelsea et Newcastle Demba Ba s'est emparé de la polémique en se positionnant contre l'entraîneur nantais. Il s'est ainsi étonné sur Twitter « qu'il y ait encore des gens qui pensent que le mois de jeûne du Ramadan est comportemental. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle de l'identité d'une personne. Une question simple : est-ce une bonne chose de demander à quelqu'un de mettre de côté ce qui fait son identité? »

Hypocrisie, conseil et exemples

L'ex-international sénégalais a ensuite assorti son indignation d'un conseil pour Kombouaré, regarde ce que font ses homologues : « Un Jürgen Klopp, par exemple, mettrait à mon avis les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer. Et si ils ne performent pas, il faut les exclure pour des raisons sportives et non identitaires. Mais invoquer des raisons de santé n'est qu'une couverture. »

Ce week-end, Jürgen Klopp a en effet titularisé Mohamed Salah, pourtant en plein jeûne du Ramadan, lors du déplacement périlleux à Manchester City. Et si Liverpool s'est écroulé à l'Etihad (4-1), c'est bien l'Égyptien qui a ouvert la marque pour les Reds. Dans un autre registre, Karim Benzema a inscrit un triplé avec le Real Madrid contre le Rayo Vallecano alors qu'il jeûnait lui aussi.